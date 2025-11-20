“Tieši tas, kas viņai vajadzīgs”: atklāts, kā uzplaukst Keitijas Perijas un Džastina Trudo romāns
Kopš popzvaigzne Keitija Perija un bijušais premjerministrs Džastins Trudo pirmoreiz tika pamanīti kopā pavadām laiku jūlijā, viņu romāns ir uzplaucis par kaut ko īpašu — un pārim pietuvināts avots atklājas, ka viņi satiekas “kad vien var”.
“Džastins turpina ļoti censties viņu satikt, un tas Keitiju sajūsmina,” sacīja avots, piebilstot, ka Perijai “ar viņu ir ļoti jautri”.
Avots noslēdz: “Tas ir tieši tas, kas viņai šobrīd vajadzīgs.”
41 gadu vecā “Dark Horse” dziedātāja un 53 gadus vecais Trudo pirmoreiz publiski par pāri kļuva 25. oktobrī. Toreiz viņi svinēja Perijas dzimšanas dienu kabarē šovā “Crazy Horse Paris”. Pēc dažām dienām medijiem tika atklāts, ka Trudo izbauda jaunu savas dzīves posmu kopā ar Periju, pēc sarežģītās šķiršanās no sievas Sofijas Greguāras 2023. gadā un atkāpšanās no Kanādas premjerministra amata.
“Viņš tagad ir daudz laimīgāks cilvēks,” stāstīja kāds Kanādas sabiedrības avots. “Stresi ir ievērojami mazinājušies. Un viņu ļoti interesē Keitija. Viņiem kopā ir jautri, viņi daudz smejas un runā par visu.”
Cits avots sacīja, ka Perija nebija gaidījusi šādas attiecības — bet ir priecīga, ka tās notika.
“Viņiem abiem ir aizņemti grafiki, tomēr viņi atrod laiku viens otram un viņiem ir ļoti spēcīga saikne,” avots stāstīja. “Keitija negaidīja, ka tik ātri iemīlēsies, bet Džastins atbilst visiem kritērijiem. Viņam ir lieliska humora izjūta, viņš ir apburošs un izturas pret viņu ar cieņu.”Periju arī glaimo Trudo centība pavadīt ar viņu laiku, stāstīja cits avots. “Viņa koncentrējas uz savu turneju, un Džastins ir patiešām centies satikt viņu tur, kur viņa ir — burtiski,” sacīja avots. “Viņai tas glaimo. Viņš ir parādījis, ka ir apņēmies un viņam tiešām rūp kopā pavadītais laiks. Ir skaidrs, ka viņš novērtē šo saikni, un Keitija to pašu. Viņa ir lieliskā stāvoklī.”
Savas Lifetimes Tour koncertā Prāgā 30. oktobrī Perija paziņoja, ka “satiekas ar kādu citu”, pēc tam, kad kāds fans pūlī lūdza viņas roku.
Perija un viņas bijušais līgavainis, aktieris Orlando Blūms, ar kuru viņai ir 4 gadus veca meita Deizija Dova, jūlijā apstiprināja šķiršanos pēc vairāk nekā desmit kopā pavadītiem gadiem. Savukārt Trudo un viņa bijusī sieva Sofija izšķīrās 2023. gadā. Viņiem ir trīs kopīgi bērni.