Keitija Perija un Džastins Trudo atzīst attiecības - pirmo reizi publisko kopbildes "Instagram"
Popzvaigzne Keitija Perija un bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo oficiāli kļuvuši par pāri sociālajos tīklos.
41 gadu vecā popzvaigzne sestdien, 6. decembrī, kopīgoja “Instagram” ierakstu, kurā dalījās intīmās fotogrāfijās un video no viņas ceļojuma uz Japānu, kurā piedalījās arī 53 gadus vecais Džastins Trudo. Vienā no attēliem Perija un Trudo ērti pieglaudušies viens otram, pozējot kopīgajam selfijam.
Video karuselī bija redzams, kā pāris ēd kopā, un tajā bija arī mirkļi, kad viņi skatījās viens otram acīs ar mīlestību.
Perija un Trudo pirmo reizi izraisīja baumas par attiecībām vasarā, kad viņi tika manīti pie kafijas randiņa Monreālā, Kanādā. Tajā laikā, kad notika viņu pirmais publiskais iznākums, dziedātāja bija nesen izšķīrusies no sava bijušā līgavaiņa Orlando Blūma. Trudo, savukārt, bija izšķīries no sievas Sofijas Grēgoiras pēc 18 gadiem ilgas laulības 2023. gadā.