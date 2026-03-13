Iznīcināšanai paredzēto alkoholu un cigaretes piesavinājās paši - apjomīgā VID amatpersonu lieta beidzas ar cietumsodiem
Ekonomisko lietu tiesa piespriedusi cietumsodus un naudas sodus bijušajām Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes amatpersonām par nelikumībām akcizēto preču iznīcināšanas procesā, informēja tiesā.
Visi apsūdzētie bijušie VID darbinieki strādājuši Akcīzes nodokļa nodaļā un saskaņā ar apsūdzību vairāk nekā gada garumā regulāri piesavinājās iznīcināšanai domāto alkoholu un cigaretes, pirms tam viltojot iznīcināšanas aktus. Apsūdzēts ir bijušais šīs nodaļas vadītājs Ģirts Kaņeps un četri viņa kolēģi - Gatis Feldmanis, Māris Peipiņš, Didzis Prikulis un Viktors Kisils.
Kaņepam piespriesta brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, kā arī atņemtas tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu uz diviem gadiem.
Peipiņam par 41 noziedzīga nodarījuma epizodi piespriesta brīvības atņemšana uz četriem gadiem, aizliegums piecus gadus ieņemt valsts amatpersonas amatu, kā arī konfiscēti 26 542 eiro. Tāpat no Peipiņa piedzīta 5367 eiro kompensācija par nesamaksāto akcīzes nodokli.
Feldmanim par 31 epizodi piespriesti četri gadi cietumā un aizliegums piecus gadus ieņemt valsts amatpersonas amatu. Prikulim piespriesti trīs gadi cietumā un atņemtas tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu uz trim gadiem. Kisilam piespriesta probācijas uzraudzība uz trim gadiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu uz diviem gadiem.
Savukārt bijušajam Bauskas novada domes deputātam un vicemēram Alvim Feldmanim, kurš ir bijušā VID darbinieka Gata Feldmaņa tēvs, piemērots naudas sods 27 300 eiro apmērā, un abiem Feldmaņiem būs jāmaksā kompensācija valstij 873 eiro apmērā. Spriedums vēl nav stājies spēkā.
Jau ziņots, ka Alvim Feldmanim apsūdzība celta par dokumentu viltošanu, sniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) informāciju par transportlīdzekļa īpašuma tiesībām, kā arī par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm, jo viņa īpašumā kratīšanas laikā atrasti vairāki bloki cigarešu. Viņš savu vainu neatzīst.
Kā iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "de facto", savu vainu daļēji atzīst tikai viens no bijušajiem nodokļu inspektoriem - Peipiņš. Runa ir par sadaļu, kas attiecas uz alkohola neiznīcināšanu.
No lietas jau prokuratūrā izdalīti daži procesi, un vienā no tiem kāda komercuzņēmuma pārstāvis, muitas speciālists, atzinis, ka piecos gadījumos pusgada periodā viņš kādā poligonā parakstīja alkoholisko dzērienu iznīcināšanas aktus, lai gan ne visi tajā norādītie dzērieni patiešām tika iznīcināti.
Līdz ar to viņš pārkāpa Krimināllikumu, proti, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās mantkārīgā nolūkā viltoja dokumentu.
Viņš saņēmis 9300 eiro lielu naudassodu. Tikpat lielu sodu vēl citā izdalītā lietā kāds cilvēks saņēmis par tabakas iznīcināšanas aktu viltošanu kopā ar diviem VID inspektoriem.
Prokurora priekšrakstā par sodu arī uzskaitīts garš saraksts ar dzērieniem, par kuriem nebija samaksāts akcīzes nodoklis, ko šis uzņēmuma pārstāvis glabāja savā dzīvesvietā. Dažādo alkohola veidu un pudeļu tilpuma uzskaitījums vien aizņem pusotru lapu nolēmumā, informēja "de facto". Kopā pie viņa atrada vairāk nekā 40 pudeles, kas saturēja 10,3 litrus absolūtā spirta.
Prokurors Kaspars Čīma "de facto" iepriekš stāstīja, ka kopumā lietā ir apmēram 60 epizodes laikposmā no 2021. gada sākuma līdz 2022. gada Jāņiem. Katrā "viltus iznīcināšanas" epizodē dažādās kombinācijās klāt ir bijuši divi darbinieki.