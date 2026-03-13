Rīgā gaišā dienas laikā sašautajai sievietei, ciešot mokošas sāpes, nedēļu jāstaigā ar lodi mugurā, jo "neesot speciālista"
Valsts policija sākusi kriminālprocesu saistībā ar notikumu Rītabuļļos, kur pastaigas laikā sašauta kāda sieviete. Cietusī ar lodi mugurā, ciešot stipras sāpes, bija spiesta dzīvot nedēļu, līdz tika izoperēta.
Kā vēsta Latvijas Radio incidents noticis 4. martā ap pulksten 14.20. Cietusī sieviete kopā ar draudzeni devusies pastaigā pa koka taku uz jūru, kad pēkšņi sajutusi asas sāpes mugurā. Šāviena troksnis nav bijis dzirdams, un arī iespējamais šāvējs notikuma vietā netika manīts. Jaka bijusi asinīs.
Šoka stāvoklī esošā sieviete sākotnēji no došanās uz slimnīcu atteicās.
Notikuma vietā ieradās policija, kas fiksēja lietas apstākļus, taču nākamajā rītā sievietes veselības stāvoklis strauji pasliktinājās. Izsauktā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde viņu nogādāja Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS).
Lodi izņem pēc nedēļas
PSKUS veiktajos izmeklējumos tika konstatēts, ka tuvu pacietes mugurkaulam atrodas svešķermenis. Tomēr dežūrējošais ķirurgs, skaidrojot, ka slimnīcā nav atbilstoša speciālista, nosūtīja pacienti mājās, sniedzot norādījumus tālākai ārstēšanai un iesakot mēnesi atrasties ģimenes ārsta uzraudzībā.
Mājās cietusī cieta mokošas sāpes, lode spieda uz nerviem, ievērojami apgrūtinot kustības un liedzot pakustināt kāju.
Ģimenes ārste cēlusi trauksmi, uzsverot, ka tik lielu svešķermeni mugurkaula tuvumā atstāt nedrīkst, jo tas var beigties ar paliekošu invaliditāti.
Šonedēļ sieviete tika stacionēta Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS), kur trešdien viņai beidzot tika veikta operācija.
Tās laikā ķirurgiem izdevās veiksmīgi izņemt divus centimetrus un trīs milimetrus lielo svešķermeni. Cietušajai tagad priekšā ir ilgstošs atlabšanas process.
Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu vai izdarīts, lietojot ieročus. Tiek pieļauts, ka sievietei šauts no pneimatiskā ieroča, taču precīzu ieroča veidu noteiks ballistiskā ekspertīze.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka Valsts policijā ir saņemti iesniegumi no divām sievietēm, kurām, Rīgā iespējams, ar pneimatisko ieroci nodarīti miesas bojājumi. Tāpat likumsargi apkārtnē uzsākuši pastiprinātu patrulēšanu un aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar notikušo, zvanot pa tālruņa numuru 25496866, 67500715 vai 112!