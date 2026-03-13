“Uzpildījās ar veikalā pirktu eļļu”: Latvijas autovadītājs parāda savu veidu, kā ietaupīt uz degvielas. Vai to ir vērts atkārtot?
Degvielas cenu kāpums dažus autovadītājus Latvijā acīmredzot mudinājis uz visai radošiem risinājumiem — tik radošiem, ka automašīnas bākā nonāk nevis degviela, bet veikalā nopērkama saulespuķu eļļa.
Kamēr degvielas cenas visā Eiropā turpina pieaugt, daļa autovadītāju Latvijā meklē arvien neparastākus veidus, kā ietaupīt. Pēdējās nedēļās sociālajos tīklos sākuši izplatīties videoklipi, kuros autobraucēji automašīnu bākā dīzeļdegvielas vietā lej parastu pārtikas eļļu.
Vieni interneta lietotāji šādus eksperimentus uztver kā joku, citi — ar izbrīnu un bažām. Savukārt auto speciālisti brīdina: šāda taupīšana var beigties ar nopietniem dzinēja bojājumiem un dārgu remontu.
Vienā no populārajiem video vīrietis demonstrē savu eksperimentu un sīki komentē notiekošo. Viņš stāsta, ka nolēmis mēģināt daļu degvielas aizstāt ar parastu veikalā pirktu saulespuķu eļļu. Pēc video autora teiktā, tieši degvielas cenu kāpums arī bijis galvenais iemesls šim eksperimentam. “Naftas cenas biržā krīt, bet pie mums viss kļūst arvien dārgāks un dārgāks. Neko, iztiksim kādu brīdi bez pankūkām,” joko autovadītājs.
Pēc tam, kad eļļa nonāk bākā, vīrietis iedarbina automašīnu un dalās iespaidos. “Nu re, traktoriņš rūc. No izpūtēja dūmi nenāk,” viņš saka. Pēc tam viņš dodas nelielā izbraucienā: “Tagad braukšu testa braucienā, skatīšos, kā iet.”
Atgriezies viņš apgalvo, ka īpašu atšķirību nav pamanījis. “Pat jauda nav pazudusi. Es domāju, ka būs mazāka, bet nē,” viņš stāsta. Turklāt autovadītājs norāda uz neparasto izplūdes gāzu smaku: “Pats labākais ir, ka pasmaržo. Tiešām smaržo pēc kaut kā līdzīga frī. Tāpēc domāju, ka to darīt var.”
Vienlaikus viņš atzīst, ka šādu eksperimentu neveiktu ar jaunākām automašīnām, bet “tādā vecā “traktoriņā”, vecā dīzelī bez turbīnas… domāju, ka var pamēģināt.”
Vai augu eļļa var aizstāt dīzeļdegvielu
Patiesībā ideja izmantot augu eļļu dīzeļdzinējos nav jauna. Veci dīzeļmotori tiešām kādu laiku var darboties ar augu eļļu, jo pēc savām īpašībām tā daļēji līdzinās dīzeļdegvielai. Tomēr speciālisti uzsver: bez īpašas pārstrādes un sagatavošanas tas ir ļoti nevēlami.
Mūsdienu automašīnās degvielas sistēma un sprauslas ir paredzētas stingri noteiktai degvielas viskozitātei un sastāvam. Augu eļļa ir daudz biezāka par dīzeļdegvielu, īpaši zemā temperatūrā. Tāpēc tā var:
- aizsērēt degvielas filtrus,
- pasliktināt degvielas izsmidzināšanu sprauslās,
- veicināt kvēpu un nogulšņu veidošanos sadegšanas kamerā,
- sabojāt augstspiediena degvielas sūkni.
Laika gaitā tas izraisa dzinēja jaudas samazināšanos, palielinātu degvielas patēriņu un nopietnus bojājumus.
Pat vecos dīzeļdzinējos ilgstoša braukšana ar parastu pārtikas eļļu var novest pie detaļu aizkvēpšanas un dārga remonta. Tieši tāpēc speciālisti brīdina: īslaicīgs eksperiments vēl var beigties bez sekām, taču regulāra šādas “degvielas” lietošana gandrīz noteikti sabojās automašīnu.