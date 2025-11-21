Džastina Trudo bijusī sieva Sofija Greguāra pirmo reizi komentē viņa romānu ar Keitiju Periju
Bijusī Kanādas premjerministra Džastina Trudo sieva Sofija Greguāra atklāti dalījusies pārdomās par dzīvi sabiedrības uzmanības centrā un bijušā vīra romānu ar popzvaigzni Keitiju Periju.
Nesenajā podkāsta “Arlene is Alone” epizodē tika pieminēta uzmanība, ko Trudo piesaista, satiekoties ar dziedātāju Keitiju Periju. Podkāsta vadītāja Arlēna Dikinsona norādīja, ka viņa apbrīno, kā 50 gadus vecā Greguāra par visu saglabā “mieru”.
“Mēs esam cilvēki, un lietas uz mums iedarbojas. Normāli,” sacīja Greguāra. “Kā tu uz lietām reaģē — tā ir tava izvēle. Tāpēc es izvēlos klausīties mūziku, nevis troksni.”
Greguāra un Trudo 2023. gada augustā paziņoja, ka šķiras. Viņi apprecējās 2005. gadā un ir trīs bērnu – Ksavjera, Ellas-Grasas un Adrjēna – vecāki. Septembrī kāds garāmgājējs nofotografēja Trudo un Periju šķietamā apskāvienā, bet publiski viņi parādījās oktobrī Perijas dzimšanas dienas laikā, kad Parīzē tika redzēti sadevušies rokās “Crazy Horse” kabarē.
Greguāra piebilda, ka ir "apzinājusies, ka daudzas publiskas lietas var būt kā emocionāli iedarbinātāji”. “Ko es ar to daru, ir mana izvēle,” viņa piebilda. “Par kādu sievieti es vēlos kļūt šajā procesā — tā ir mana izvēle.”
Tas gan nenozīmē, ka viņa būtu pret emociju izjušanu. “Es ļaušu sev vilties kādā, ļaušu sev dusmoties, būt skumjai,” sacīja Greguāra. “Un es zinu, cik svarīgi — kā psihiskās veselības aizstāve — ir izjust šīs emocijas.”
Podkāsta sākumā Greguāra arī palabojusi Dikinsoni, kad viņa nosauca Sofiju par “vientuļo māti”. “Es noteikti neesmu vientuļā māte,” sacīja Greguāra. “Man ir partnerība ar tēvu, kuram pret saviem bērniem ir tik dziļa mīlestība un kurš ir viņiem pieejams.”