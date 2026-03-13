PVD skaidro, kad atkal ļaus tirgot "Zemturu pienu" - ražošanu varēs atsākt tikai ar vienu stingru nosacījumu
SIA "Zemturu piens", kurā govij konstatēts Q drudzis, svaigpiena ražošanu un izplatīšanu varēs atsākt, kad Pārtikas un veterinārais dienests būs pilnībā pārliecinājies par svaigpiena nekaitīgumu patērētājiem.
Komentējot, kad "Zemturu piens" pēc saimniecībā govij konstatētā Q drudža varēs atsākt svaigpiena ražošanu un izplatīšanu, PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis norādīja, ka tas būs iespējams, kad PVD būs pilnībā pārliecināts, ka svaigpiens ir nekaitīgs patērētājam, tas atbilst svaigpienam noteiktajām nekaitīguma prasībām un nesatur patogēnus, tostarp Q drudža ierosinātāju.
Svaigpiena laboratorisko izmeklējumu rezultātus PVD saņēmis šogad 5. martā. Tādējādi no 6. marta PVD ir apturējis "Zemturu piena" svaigpiena fasēšanu un noteicis pagaidu aizliegumu svaigpiena realizācijai saistībā ar saimniecībā konstatētu Q drudzi. Tāpat PVD uzdeva atsaukt no tirdzniecības svaigpiena produktu partijas ar derīguma termiņiem 7. marts, 8. marts, 9. marts, 10. marts un 11. marts.
Ulmanis norādīja, ka PVD, saņemot informāciju no laboratorijas par Q drudža ierosinātāja atrašanu abortējuša dzīvnieka dzemdību materiālos jeb auglī, veica pārbaudi "Zemturu piens" un sniedza ieteikumus slimības izplatības mazināšanai. Tās ietver higiēnas, tostarp personāla, un biodrošības pasākumu kopumu, jo īpaši ņemot vērā apstākli, ka Q drudža ierosinātājs "C. burnetii" izturība un dzīvotspēja ārējā vidē ir augsta.
Pēc Ulmaņa sacītā, piena, kas tiek nodots pārstrādei jeb pasterizācijai, ražošana nav ierobežota.
Jautāts vai arī citām govīm ir konstatēts Q drudzis, Ulmanis atzīmēja, ka atbilstoši Veterinārmedicīnas likumā noteiktajam dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka abortu obligāti 12 stundu laikā ir jāziņo praktizējošam veterinārārstam, lai abortējušo dzīvnieku izmeklētu uz dažādām dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp Q drudzi. Šādā veidā slimība saimniecībā konstatēta 24. februārī.
Slimības apkarošanu neīsteno kompetentā uzraudzības iestāde, tādēļ turpmākos slimības kontroles pasākumus novietnē veic dzīvnieku īpašnieks, sazinoties ar veterinārārstu. Ulmanis norādīja, ka liellopus pret šo slimību var vakcinēt.
Ulmanis skaidroja, ka Q drudzis ir pasaulē plaši izplatīta slimība, kuru izraisa baktērija "Coxiella burnetii", kas sastopama vidē. Q drudzis ir zoonoze - slimība, ar kuru slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki. "Coxiella burnetii" ir izturīga pret vides apstākļiem un var ilgstoši izdzīvot sausos un mitros substrātos. Tā var izturēt saules gaismu, izžūšanu un relatīvi augstu temperatūru.
Slimības rezervuārs dabā ir vairāk nekā 60 savvaļas zīdītāju dzīvnieku sugas, vairāk nekā 50 putnu sugas, kā arī vairāk nekā 53 ērču sugas. Atgremotājiem "Coxiella burnetii" var izraisīt abortu, priekšlaicīgas dzemdības un līdzīgas reprodukcijas problēmas.
Iepriekš ziņots, ka piesardzības nolūkos "Zemturu piens" ir atsaucis no tirdzniecības vairāk nekā piecas tonnas svaigpiena. Pēc LTV ziņotā, saimniecībā, kurā ir apmēram 370 slaucamo govju, ražošana ir praktiski apstājusies, jo vienīgais produkts, ko uzņēmums piegādā veikalu tīkliem, ir tieši svaigpiens.
Kompānija "Zemturu piens" reģistrēta 2021. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas īpašnieki ir Zane Višņevska (51%) un Viesturs Dāvis Višņevskis (49%). Kompānijas apgrozījums 2024. gadā bija 1,997 miljoni eiro, bet peļņa bija 160 183 eiro.