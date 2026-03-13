PTAC brīdina: iedzīvotājus maldina par it kā obligātu ūdens skaitītāju nomaiņu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem attiecībā uz piedāvājumiem mainīt vai verificēt ūdens patēriņa skaitītājus dzīvokļos - PTAC ir saņēmis vairākas sūdzības par iespējamu maldinošu komercpraksi.
PTAC rīcībā esošā informācija liecina, ka uzņēmumu pārstāvji telefoniski sazinās ar dzīvokļu īpašniekiem, kuriem iepriekš veikta ūdens skaitītāju nomaiņa, un informē, ka skaitītājiem esot beidzies verifikācijas termiņš un tie ir jāpārbauda vai jāmaina. Sarunās patērētājiem nereti tiek norādīts, ka šādas prasības par verifikāciju vai nomaiņu joprojām ir spēkā. PTAC uzsver, ka šāda informācija ir maldinoša.
2025. gada 5. jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 14. maija noteikumos, ar kuriem atcelta prasība dzīvokļos uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem veikt periodisko verifikāciju.
Kas iedzīvotājiem jāzina
Pēc normatīvo aktu izmaiņām ūdens patēriņa skaitītāju izmantošana dzīvokļos ir vienkāršāka. Iedzīvotājiem būtiski ņemt vērā:
- ūdens patēriņa skaitītāju periodiskā verifikācija dzīvokļos vairs nav obligāta;
- ja skaitītājs darbojas korekti un nav bojāts, to var turpināt lietot;
- skaitītāja pārbaude var būt nepieciešama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja rodas aizdomas par tā nepareizu darbību vai ir bojājumi;
- ja dzīvojamā mājā ir noteikta vienota ūdens patēriņa uzskaites kārtība, skaitītāji jāmaina atbilstoši ražotāja noteiktajam lietošanas ilgumam, bet, ja tas nav noteikts – ne vēlāk kā 10 gadus pēc to uzstādīšanas. Šādā gadījumā lietotu skaitītāju atkārtota uzstādīšana nav paredzēta;
- līdz 2027. gada 1. janvārim mājai jāpieņem lēmums par turpmāko ūdens uzskaites sistēmu - vai pāriet uz vienotu sistēmu vai palikt pie esošās.
PTAC ir saņēmis arī sūdzības par iespējami neatbilstošu dzīvojamo māju pārvaldnieku rīcību, pieprasot dzīvokļu īpašniekiem mainīt vai verificēt ūdens patēriņa skaitītājus, atsaucoties uz līgumu noteikumiem, kuros paredzēta skaitītāju atkārtota verificēšana.
Normatīvie akti vairs neparedz tiesiskās sekas gadījumos, kad ūdens patēriņa skaitītāji netiek verificēti. Līdz ar to prasība veikt skaitītāju atkārtotu verificēšanu, atsaucoties uz līguma noteikumiem, kas izriet no tagad atceltā regulējuma, ir nepamatota.
PTAC atgādina, ka komersantiem, piedāvājot pakalpojumus patērētājiem, ir pienākums sniegt patiesu, skaidru un nepārprotamu informāciju par pakalpojuma nepieciešamību un normatīvajām prasībām. Maldinošas informācijas sniegšana par normatīvo aktu prasībām var tikt vērtēta kā negodīga komercprakse.
PTAC aicina iedzīvotājus
-
rūpīgi izvērtēt piedāvājumus par ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu;
-
nepieciešamības gadījumā pārliecināties par spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām;
- par iespējamu maldinošu komercpraksi informēt PTAC.