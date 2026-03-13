"Volkswagen Tayron" tikai nedaudz pietrūka, lai kļūtu par "Latvijas Gada auto 2026"
"Volkswagen" apvidus auto "Tayron" konkursā "Latvijas Gada auto 2026" iekļuva Top 7 finālā un noslēdzošajā žūrijas balsojumā ieņēma otro vietu. "Tayron" ir lielāks par "Tiguan", tas aizstāj kādreizējo "Tiguan Allspace".
"Tayron" balstās uz jaunākās paaudzes MQB evo platformas. Tas pieejams plug-in, jeb uzlādējamā hibrīda versijā (eHybrid), kā arī ar vieglo hibrīdu (eTSI), diviem turbo benzīna dzinējiem (TSI) un diviem dīzeļdzinējiem (TDI). Dzinēju jaudas diapazons ir no 110 kW (150 ZS) līdz 200 kW (272 ZS). Automobiļi ar "4motion" pilnpiedziņu ir pieejami ar turbo benzīna un dīzeļdzinējiem, savukārt visām versijām automātiskā pārnesumkārba (DSG) ir jau standartā. Plug-in hibrīda versija nodrošina līdz pat 120 km nobraukuma distanci tikai ar elektrību. Turklāt akumulatoru var uzlādēt līdzstrāvas (DC) ātrās uzlādes stacijās ar jaudu līdz 50 kW, kas būtiski saīsina uzlādes laiku.
Auto ir 4792 mm garš, bet riteņu bāze ir 2791 mm. Bagāžas nodalījuma tilpums ir 885 litri, bet lādējamajam hibrīdam – 705 litri.
"Tayron" sākuma cena šobrīd ir no 40 230 eiro.
Konkursa “Latvijas Gada auto 2026” žūrijas atsauksmes
Viesturs Leitholds, auto žurnālists, "iAuto.lv": ”"Volkswagen Tayron" Latvijā ir kļuvis par visnotaļ populāru automobili. No vienas puses, tas skaidrojams ar agresīvo cenu politiku - sākotnēji "Plug-in" hibrīda versiju ar valsts atbalstu varēja iegādāties par 36 600 EUR, bet bāzes versija ar 1.5 litru 150 ZS dzinēju maksāja 35 200. Šobrīd gan "Tayron" sākuma cena ir 40 230 eiro, bet lādējamais hibrīds dabūjams no 42 750 eiro.
No otras puses, arī pašam auto ir iekārojamas īpašības, jeb tas, ko pircēji novērtēja "Škoda Kodiaq" modelī, nu ir pieejams arī "Volkswagen" ietvarā. "Tayron" ir plašs un ērts, moderni aprīkots auto. Garākas riteņu bāzes dēļ, tas ir komfortablāks par "Tiguan" un pārsteidzoši veikli vadāms arī pilsētas apstākļos. Ja auto aprīkots ar “DCC Pro” adaptīvo balstiekārtu, var atklāt vairākas "Tayron" šķautnes. Pārslēdzot režīmu uz dinamisku braukšanu, gaita kļūst no maigi komfortablas uz sportiski stingru, un arī stūre reaģē precīzāk. Pilnpiedziņas versijām pieejami papildu režīmi braukšanai bezceļos vai sniegā.
Plaša pieejamo dzinēju palete mūsdienu auto tirgū kļūst par arvien lielāku retumu, taču VAG grupā tāda joprojām ir - "Tayron" tiek piedāvāts benzīna dzinēju versijās (ar un bez vieglā hibrīda), vairākās plug-in versijās un arī ar dīzeļdzinējiem. Pieejamā jauda ir no 150 līdz 272 zirgspēkiem. Lai arī 1.5 litru TSI benzīna dzinējs ar 150 ZS jaudu sevi ir labi pierādījis citos "VAG" grupas modeļos, kā atsaucīgs un ekonomisks dzinējs, tomēr "Tayron" būs piemērotāks 204 zirgspēku benzīna dzinējs vai plug-in hibrīds.
Auto ir dabūjams ar piecām vai septiņām sēdvietām, taču trešā sēdekļu rinda ies secen, ja izvēlēsieties lādējamo hibrīdu, jo sēdekļu vieta automobiļa grīdā būs atvēlēta bagāžniekam. Jāatzīst, ka tās divas ekstra vietas ir diezgan simboliskas un tajās ērti jutīsies vien bērni līdz noteiktam augumam.”
Jānis Vanks, autosportists, "Drošas braukšanas skolas" direktors: “"Tayron" ir viens no sakarīgākajiem VW grupas modeļiem pēdējā laikā. Tas nav pārmērīgi dārgs pat salīdzinājumā ar gabarītos mazāko "Tiguan". Turklāt tajā jūtams tāds kā "pseido-luksuss", un to domāju pozitīvā nozīmē, jo "Tayron" modelī ir lietas, kuras citkārt meklējam "premium" segmenta modeļos.
Lai arī automobilis ir liels un ietilpīgs, braukšanā tas ir stabils. Tas spēj radīt sajūtu, ka brauc samērā dārgā auto, bet tajā pašā laikā ar prātu saproti, ka par neko neesi pārmaksājis.
Man šis automobilis patika, tāpēc fināla balsojumā tam iedevu daudz punktu, jo "Tayron" patiešām ir racionāls pirkums.”
Toms Timoško, auto žurnālists, žurnāls "Klubs": “"Volkswagen" zīmolam šis bija ļoti vajadzīgs modelis. Ko iepriekš “Tiguan Allspace” darīja pavisam čābīgi, to jaunais "Tayron" prot ar uzviju. To rāda arī tirgus rezultāti. Protams, veiksmīgajam startam ļoti palīdzēja plug-in versijas neticami zemā cena (~36 000 eiro ar valsts atbalstu). Ja mēs runājam par vienkāršu ikdienas braucienu, tad "Tayron" prot visu nepieciešamo diezgan labi. Salons ir kluss, apdare pietiekami laba, bet adaptīvās piekares darbību var regulēt visai niansēti (DCC Pro). Šeit ir pat dīzelis pieejams! Kopš brīža, kad atcelts 2035. gadā plānotais likums tā sākotnējā sastāvā, cilvēki uz iekšdedzi var lūkoties ar mierīgāku sirdi.
PHEV versija man patika, bet tā nav pieejama ar septiņām vietām. Tā joprojām ir VAG grupas problēma. Kas attiecas uz ergonomiku, "Kodiaq" to paveic labāk. Arī dizainā jaunie "Volkswagen", manuprāt, ir nedaudz pazaudējuši pavedienu, ja salīdzina ar iepriekšējās paaudzes "Tiguan", "Passat" utt. Protams, kopumā šeit viss lielos vilcienos ir labi un kāds vienmēr izdara darbiņu labāk, tāpēc es domāju, ka pelnīta 2. vieta kopvērtējuma rezultātos un labākā ģimenes auto tituls!”
Konkursā "Latvijas Gada auto 2026" uzvarēja un 1.vietu izcīnīja "Cupra Terramar" , bet pērn par "Latvijas Gada auto 2025" kļuva "Škoda Kodiaq".
