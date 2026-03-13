112
Šodien 12:49
VIDEO: Čaka ielā notikusi vairāku vieglo automašīnu sadursme
Piektdienas priekšpusdienā Rīgā, Aleksandra Čaka ielā pie krustojuma ar Pērnavas ielu, notikusi triju vieglo automašīnu sadursme.
Sadursmē iesaistīta "Bolt Drive" nomas automašīna "Peugeot 2008", kā arī "Toyota Avensis" un "BMW X5". Visi trīs spēkrati ir pamatīgi sabuktēti, diviem nolauzti riteņi. Avārijas rezultātā divas automašīnas daļēji uzmestas uz akmeņiem bruģētās sadalošās joslas.
Čaka ielā notikusi vairāku vieglo automašīnu sadursme. (Foto: Jauns.lv)
Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Satiksme ir apgrūtināta daļēji, taču ievērojami sastrēgumi neveidojas.