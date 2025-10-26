Keitija Perija vairs neslēpj attiecības ar Džastinu Trudo - abi Parīzē manīti sadevušies rokās
Popzvaigzne Keitija Perija un bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo 25. oktobrī pirmo reizi izgāja sabiedrībā kā pāris - abi par godu Perijas 41. dzimšanas dienai, bija devušies uz Parīzi, lai apmeklētu kabarē šovu "Crazy Horse".
Kā ziņo izklaides medijs "TMZ", abi tika nofotografēti, izejot no kabarē, sadevušies rokās un smaidot. Keitija bija tērpusies košā sarkanā kleitā, bet Trudo — klasiskā melnā žaketē un melnā kreklā. Baumas par abu attiecībām izskanēja jau vasarā, kad viņi tika manīti kopā kādā Monreālas restorānā. Abi pirmo reizi tikās neilgi pēc Perijas šķiršanās no sava līgavaiņa Orlando Blūma, ar kuru viņai ir kopīga meita Deizija. Arī Trudo neilgi pirms tikšanās ar Periju bija izšķīries no savas sievas Sofijas, ar kuru laulībā bija pavadījis 18 gadus.
Oktobra pirmajā pusē popzvaigzne un bijušais Kanādas premjers tika manīti apskaujoties un skūpstoties uz jahtas pie Santa Barbaras krastiem Kalifornijā. Kāds avots izdevumam "People" toreiz atklāja, ka "Džastins jau no pirmā randiņa Monreālā ļoti centās Keitiju aplidot. Viņš pat aizlidoja uz Kaliforniju, lai satiktos ar viņu brīdī, kad dziedātāja paņēma nelielu pauzi no koncertturnejas. Viņiem ātri izveidojās dabiska saikne, un viņa viņu uzskata par šarmantu vīrieti. Viņš vienmēr izturējies ļoti galanti," norāda avots.
Šobrīd Keitija Perija aizvada savu pasaules koncerttūri "Lifetimes", kurā viņa izpilda dziesmas no sava jaunākā albuma "143". Turneja sākās aprīlī Mehiko, un viņa jau paspējusi uzstāties ASV, Kanādā un Austrālijā.