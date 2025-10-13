Dziedātāja Keitija Perija manīta Kalifornijā, skūpstoties ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo. FOTO
Popzvaigzne Keitija Perija un bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo manīti, apskaujoties un skūpstoties uz jahtas pie Santa Barbaras krastiem Kalifornijā.
Šķiet, ka runas par bijušo Kanādas premjerministru un pasaulslaveno popzvaigzni Keitiju Periju izrādījušās patiesas, norāda slavenību žurnāls “Daily Mail”, kas iemūžinājis pāri atpūtas brīdī Kalifornijā.
Katy Perry really did kiss a girl after all pic.twitter.com/6d3BGrNicB— Dr. Literaleigh A. Pheline 🇺🇸🐈⬛🇺🇸 (@Sarcasmcat24) October 12, 2025
Pirmo reizi runas par abu attiecībām uzvirmoja jūlijā, kad Trudo un Perija bija manīti Montreālas restorānā "Le Violon". Tobrīd Perija nesen bija šķīrusies no sava bijušā līgavaiņa Orlando Blūma, ar kuru viņa kopā audzina piecus gadus veco meitu Deiziju Dovu Blūmu. Tikmēr Trudo 2023. gadā pēc 18 laulības gadiem izšķīrās no savas sievas Sofijas Grēgoir, ar kuru viņam ir trīs kopīgi bērni.
Divas dienas pēc restorāna apmeklējuma Trudo tika manīts Perijas "Lifetimes Tour" koncertā Monreālā. Kāds anonīms avots medijam "People" norāda, ka starp Periju un Trudo uzreiz izveidojās savstarpēja saikne. "Tomēr paies laiks, lai redzētu, kur tas viss novedīs," sacīja avots. "Viņa šobrīd ceļo pa pasauli, bet viņš pārdomā savu nākotni pēc atkāpšanās no politikas. Viņiem ir daudz kopīga."