Popzvaigzne Keitija Perija un bijušais Kanādas premjers Džastins Trudo.
Slavenības
Šodien 11:15
Bijušā Kanādas premjera dēls beidzot atklāj, ko domā par Keitiju Periju
Bijušā Kanādas premjera Džastina Trudo dēls Ksavjērs Trudo nesen dalījies, ko patiesībā domā par to, ka viņa tēvs satiekas ar amerikāņu popzvaigzni Keitiju Periju.
18 gadus vecais Ksavjērs Trudo intervijā ar satura veidotāju G Hobsu apstiprināja, ka viņa tēvs viņu ir iepazīstinājis ar savu draudzeni. Jaunietis vēlas kļūt par atpazīstamu reperi, tāpēc ar dziedātāju bija runājis stundām ilgi un apspriedis savu mūziku.
"Viņa man deva padomus un ieteica nākamos soļus un tamlīdzīgi," viņš piebilda. Trudo atzina, ka popzvaigzne ir "forša" un "jauka".
Jau ziņots, ka Keitija Perija paziņoja, ka ir attiecībās ar Džastinu Trudo pērn 6. decembrī. Viņa kopīgoja “Instagram” ierakstu, kurā dalījās intīmās fotogrāfijās un video no viņas ceļojuma uz Japānu, kurā piedalījās arī 53 gadus vecais Trudo. Vienā no attēliem Perija un Trudo bija ērti pieglaudušies viens otram, pozējot kopīgajam selfijam.