Kallasa paziņo, ka Vašingtona vēlas sašķelt Eiropu: "Viņiem nepatīk ES"
Kaja Kallasa laikrakstam "Financial Times" pazinoja, ka Amerikas Savienotajām Valstīm "nepatīk Eiropas Savienība" un tās "ļoti skaidri" paudušas vēlmi sašķelt Eiropu. ES augstākā pārstāve ārlietās šo paziņojumu izvirzīja laikā, kad Vašingtona šonedēļ uzsāka jaunas tirdzniecības izmeklēšanas pret bloku.
ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa piektdien publicētā intervijā laikrakstam "Financial Times" ir paziņojusi, ka Amerikas Savienotajām Valstīm "nepatīk Eiropas Savienība" un tās aktīvi cenšas sašķelt bloka vienotību.
"Manuprāt, ir svarīgi, lai ikviens saprastu, ka ASV ir ļoti skaidri pateikušas, ka vēlas sašķelt Eiropu. Viņiem nepatīk Eiropas Savienība," Kallasa sacīja laikrakstam.
Šīs piezīmes izskanēja pēc vairāk nekā gadu ilgiem transatlantisko attiecību satricinājumiem. Trampa administrācija šonedēļ uzsāka tirdzniecības izmeklēšanu pret ES, kā arī Ķīnu, Indiju, Japānu, Dienvidkoreju un Meksiku par iespējamu negodīgu tirdzniecības praksi, kas varētu novest pie jauniem tarifiem līdz šai vasarai pēc tam, kad ASV Augstākā tiesa pagājušajā mēnesī atcēla lielu daļu no Trampa iepriekšējās tarifu programmas. Eiropas Komisija paziņoja, ka tā "izlēmīgi un samērīgi" reaģēs uz jebkuru ASV spēkā esošā tirdzniecības nolīguma pārkāpumu, savukārt Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange sacīja, ka izmeklēšanas ir nepieņemamas, jo tās pārkāpj ASV un ES tirdzniecības līgumu.
Kallasa sacīja, ka Vašingtonas pieeja ES atspoguļo bloka pretinieku izmantoto taktiku, ziņo "FT". ES dalībvalstīm nevajadzētu censties divpusēji risināt sarunas ar Trampu, viņa sacīja, tā vietā tām vajadzētu paust vienotu fronti, "jo mēs esam vienlīdzīgi spēki, kad esam kopā".
Aizsardzības jautājumā Kallasa atzina stingru ierobežojumu: blokam pašlaik ir "jāpērk no Amerikas, jo mums nav nepieciešamo aktīvu, iespēju vai spēju", vienlaikus piebilstot, ka Eiropai ir jāiegulda savas aizsardzības nozares veidošanā.
Šie komentāri kritizēja plašāku Vašingtonas spiediena modeli. Tramps savā otrajā pilnvaru termiņā ir vairākkārt vērsies pret ES, nosakot tarifus dalībvalstīm un atkārtoti izvirzot Grenlandes aneksijas iespēju, kas, pēc analītiķu domām, varētu faktiski izbeigt NATO aliansi.