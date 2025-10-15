“Viņš nav viegli noķerams” - kā Keitija Perija savaldzināja Džastinu Trudo
No pasaules skatuvēm līdz slepeniem randiņiem: dziedātājas Keitijas Perijas un bijušā Kanādas premjerministra Džastina Trudo romāns turpina izraisīt viļņus.
Pirmdien savā koncertā Londonas “O2” arēnā Perija, šķiet, pirmo reizi publiski pieminēja savas jaunās attiecības ar Trudo, izsakot asprātīgu piezīmi par savu bijušo – aktieri Orlando Blūmu, kurš nāk no Apvienotās Karalistes. “Londona, Anglija, jūs tādi esat pirmdienas vakarā pēc visas darba un skolas dienas?” – sacīja Perija, pēc “The Sun” ziņotā. “Nav brīnums, ka vienmēr iemīlos angļos... bet vairs ne,” viņa pajokoja.
Video, ko ieguva “The Sun”, redzams, kā Perija smejoties atsaka negaidītu laulības piedāvājumu no kāda fanu. “Kaut būtu pajautājis pirms 48 stundām,” māksliniece pajokoja.
Perija un Trudo pirmo reizi tika manīti kopā jūlijā, kad viņi vakariņoja restorānā “Le Violon” Monreālā. Aculiecinieks pastāstīja izdevumam, ka pāris baudījis kokteiļus un dalījies vairākos ēdienos. Vakariņu laikā viņus uzraudzījuši miesassargi, bet pēc maltītes abi devušies uz virtuvi, lai pateiktos personālam.
Avots “The Sun” norādīja, ka politiķis “jau kādu laiku ir brīvs un ir izbaudījis iespēju iepazīties ar viņu”. “Viņam patīk viņas personība. Viņi abi ir cilvēki, kuriem patīk runāt par dažādām tēmām, un viņiem labi saskan. Viņi drīz tiksies atkal.”
“Sarunas ar viņu ir kā svaiga gaisa malks,” turpināja avots. “Viņš priecājas, ka viņai patīk viņa vienkāršība un cieņpilnā attieksme, īpaši ņemot vērā viņas neseno šķiršanos no Orlando Blūma.”
Pēc pāris dienām Trudo tika manīts Perijas koncertā Monreālas “Bell Centre”, kur viņš bija kopā ar savu 16 gadus veco meitu Ellu-Grēsu. Sociālajos tīklos publicētajos video viņš smaidīja un dziedāja līdzi dziesmai “Dark Horse”. “Tas ir patiesi laimīgākais, kāds viņš bijis ilgā laikā,” rakstīja kāds fans vietnē “X”. “Dienā – pasaules līderis, naktī – pusaudža sapnis,” piebilda cits.
Augustā avots “People” pastāstīja, ka, lai gan viņi ir “ieinteresēti viens otrā”, nopietnākām attiecībām varētu būt nepieciešams laiks. Perija un Blūms jūlijā apstiprināja šķiršanos pēc vairāk nekā desmit kopā pavadītiem gadiem, savukārt Trudo 2023. gadā izšķīrās no sievas Sofijas Greguāras.
“Viņi ir ieinteresēti viens otrā, bet būs jāredz, kā viss attīstīsies,” sacīja avots. “Viņa ceļo pa pasauli, bet viņš tikai tagad veido savu dzīvi pēc aiziešanas no premjerministra amata. Tomēr starp viņiem ir pievilkšanās. Viņu personīgie pienākumi varētu bremzēt attiecību tempu, taču viņi spēj to apvienot ar vecāku pienākumiem. Abiem ir bijušie partneri, līdz ar to pienākumi tiek dalīti. Un arī attiecības no attāluma šiem diviem nav neiespējamas.”
Tomēr šķiet, ka abi cenšas saglabāt saikni. “Viņi nav varējuši daudz laika pavadīt kopā, jo viņa ir tūrē, taču viņi nepārtraukti sazinās — regulāri runā videozvanos un sūta ziņas,” pastāstīja “The Sun” avots.
Pagājušajā nedēļā pāris tika pamanīts uz Perijas jahtas “Caravelle” pie Santabarbaras krastiem, kur viņi dalījās maiguma izpausmēs. Vienā fotogrāfijā bijušais Kanādas premjerministrs redzams, skūpstot Periju uz vaiga un apskaujot viņu, bet citā – Perija tumšā peldkostīmā sēž viņam blakus, kamēr Trudo roku tur uz viņas gurniem.
“Viņš nav tas tips, kas steigtos, un viņai tas patīk – tā ir īsta džentlmeņa uzvedība,” sacīja avots.
Vēl viens avots piebilda, ka viņi “jau kādu laiku bija gaidījuši tikšanos” un ka Perija piekritusi “ļoti ātri”. “Viņš jūtas atkal jauns, viņš ir sajūsmināts un patiesi izbauda iespēju iepazīt viņu un runāt par daudzām tēmām,” stāstīja iekšējais avots.
“Džastins nav viegli “noķerams” vīrietis, un kopš šķiršanās no sievas daudzas sievietes ir centušās ar viņu satikties.”
Saskaņā ar “People” žurnāla publikāciju, Perijai un Trudo ir “dabiska saikne”. “Kad viņa pirmo reizi pavadīja laiku kopā ar Džastinu, viņa nemeklēja attiecības, taču viņi palika kontaktā. Viņiem ir daudz kopīgu interešu un par ko runāt,” sacīja avots.
“Džastins kopš tā laika ir viņu meklējis, pat lidojis uz Kaliforniju, lai satiktu viņu tūres pārtraukumā. Viņiem ir viegla saikne, viņa viņu uzskata par pievilcīgu, un viņš izturas ļoti cieņpilni.”
Perija un viņas bijušais līgavainis, ar kuru viņai ir 4 gadus veca meita Deizija Dova, jūlijā apstiprināja šķiršanos pēc vairāk nekā desmit kopā pavadītiem gadiem. “Ņemot vērā neseno interesi un diskusijas par Orlando Blūma un Keitijas Perijas attiecībām, pārstāvji ir apstiprinājuši, ka viņi pēdējos mēnešos pārorientējušies uz līdzvecāku lomu,” teikts paziņojumā.
Tobrīd avots norādīja, ka “Keitijai un Orlando jau ilgi ir bijušas tās pašas problēmas – pārāk daudz notikumu dzīvē, kas liedz laiku viens otram un kavē atrisināt domstarpības. Kad viņi nepietiekami sazinās, attiecības nonāk zemākajā punktā.”
“Dažkārt ar mīlestību vien nepietiek, lai noturētu kopā divus cilvēkus ar atšķirīgiem dzīves skatījumiem,” piebilda cits avots. “Tas var aizēnot pašu mīlestību.”
Trudo un viņa bijusī sieva Sofija izšķīrās 2023. gadā. Viņiem ir trīs kopīgi bērni.