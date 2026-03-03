Endrū savulaik nosūtīja biedējošu e-pastu, kurā viņš šķietami noniecināja Epstīna notiesāšanu
Publiskoti jauni e-pasti starp Endrū Mauntbatenu-Vindzoru un ASV finansistu Džefriju Epstīnu rāda, ka Endrū laikā, kad Epstīns vēl bija mājas arestā pēc 2008. gada notiesāšanas lietā, kas saistīta ar nepilngadīgo prostitūciju, šķietami noniecinājis šīs notiesāšanas nopietnību.
Notiesātais pedofils pirmoreiz tika reģistrēts kā dzimumnoziedznieks 2008. gadā pēc šīs notiesāšanas. Epstīns 2008. gadā atzina savu vainu nepilngadīgas personas prostitūcijas organizēšanā un tika notiesāts uz 13 mēnešiem cietumā, lielāko daļu soda izciešot vieglākā režīmā, pēc tam tika atbrīvots un līdz 2010. gada augustam atradās probācijas uzraudzībā mājas arestā.
Jauns satraucošs e-pasts, kas nosūtīts 2010. gada 28. janvārī, laikā, kad Epstīns vēl bija mājas arestā, rāda, ka Endrū, parakstoties kā “hercogs”, apsveic ASV finansistu ar to, ka viņam atcelts ceļošanas aizliegums, un novēl viņam “tīru atrisinājumu”.
Epstīns bija uzrakstījis bijušajam princim par kādu personu, kas gribējusi ar viņu tikties, un raksturojis viņu kā “labu puisi”.
Uz to “hercogs” pēc dažām stundām atbildēja: “Kāds lielisks puisis! Mēs gandrīz visu laiku runājām par tevi... Starp citu, apsveicu ar to, ka tev atcelts ceļošanas aizliegums, un arī saprotu, ka tagad ir pieejama jauna informācija par visu šo jautājumu, un ceru, ka tev tas tiks tīri atrisināts. Drīz tiksimies. Brauc uz Parīzi, un mēs satiksimies.”
2019. gada jūlijā ASV finansists tika aizturēts Ņujorkā un apsūdzēts federālos noziegumos, kas saistīti ar nepilngadīgo seksuālo izmantošanu un cilvēku tirdzniecību. Tā paša gada augustā tika oficiāli paziņots, ka Epstīns pirms tiesas prāvas savā cietuma kamerā izdarījis pašnāvību.
Kā zināms, Endrū nesen tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet izmeklēšana pret viņu turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus Epstīnam.
Karalis Čārlzs III jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.