“Turieties pa gabalu!” Pie bijušā prinča Endrū jaunajām mājām izvieto stingru brīdinājumu
Žurnālistiem ir pateikts turēties pa gabalu no Endrū Mauntbatena-Vindzora jaunajām mājām Sandringemas muižas teritorijā – pie Maršfārmas ir izvietots jauns paziņojums.
Tajā teikts: “Šis ir privātīpašums, un žurnālistiem netiks sniegti nekādi komentāri. Fotogrāfiem arī nav atļauts atrasties šajā Sandringemas muižas privātajā teritorijā. Lūdzu, respektējiet šo lēmumu.”
Zīmē piebilsts, ka par nepakļaušanos tiks ziņots IPSO — Neatkarīgajai preses standartu organizācijai.
Šādi paziņojumi pie vārtu stabiem parādījušies kopš ceturtdienas, kad Mauntbatens-Vindzors tika arestēts savā 66. dzimšanas dienā pēc apsūdzībām, ka laikā, kad viņš bija Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtnis, dalījies ar sensitīvu informāciju ar ASV pedofilu finansistu Džefriju Epstīnu.
Maršfārmā ir sākti arī darbi jauna žoga uzstādīšanai. Tā ir piecu guļamistabu sarkano ķieģeļu kotedža, kas atrodas apmēram 4 km attālumā no karaļa Čārlza galvenā īpašuma — Sandringemas nama. Mājoklī notiek renovācija, un, visticamāk, tā turpināsies arī šogad.
Pēdējo nedēļu laikā teritorijā manīti meistari, kas uzstāda 6 pēdu augstu žogu un drošības kameras.
Papildus fiziskajiem drošības pasākumiem monarhs ap māju izveidojis arī “neredzamu barjeru”, nosakot bezlidojumu zonu. 2025. gada beigās jau esošā bezlidojumu zona virs Sandringemas tika paplašināta, iekļaujot arī Maršfārmu, lai novērstu dronu lidojumus virs mājas.
Kā zināms, Endrū ceturtdien tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet izmeklēšana pret viņu turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Karalis Čārlzs III jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.