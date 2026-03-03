VI aicina plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei
Veselības inspekcija (VI) aicina plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei kā plūdu laikā, tā arī pēc plūdu beigām, liecina VI publicētā informācija.
Inspekcijā skaidro, ka centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir labāk aizsargātas no ārēja piesārņojuma iekļūšanas nekā individuāli dzeramā ūdens ņemšanas avoti, īpaši akas.
Plūdu laikā akās un pagrabos var ieplūst virszemes ūdeņi un kanalizācijas saturs, kas var kļūt par akūtu zarnu infekcijas slimību izraisītājiem. Šo slimību spektrs ir plašs, aptverot dizentēriju, vīrusa hepatītu A, peļu, žurku un citu grauzēju pārnēsāto leptospirozi un jersiniozi, retākos gadījumos arī holeru, vēdertīfu un poliomielītu. Profilakses nolūkos VI iesaka lietot vārītu vai fasētu ūdeni.
Lai novērstu inficēšanos ar leptospirozi, apmeklējot pagrabu vai dārzeņu novietni, iedzīvotājiem, ievērojot personīgās higiēnas pasākumus, vēlams lietot cimdus, mazgāt rokas pēc apmeklējuma, kā arī mazgāt dārzeņus vai termiski tos apstrādāt pirms lietošanas uzturā, ja ir aizdomas par grauzēju radītu piesārņojumu.
Inspekcijā uzsver, ka iedzīvotājiem, kas izmanto savas ūdens ņemšanas vietas, pašiem jāveic pasākumi plūdu radīto veselības risku novēršanai.
Pēc plūdu beigām ir nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšanu (izsmelšanu) un dezinfekciju. Akas ūdens pārbaude ir jāveic pašiem iedzīvotājiem, ja ir aizdomas, ka akas ūdenī var būt nonākušas dažādas ķīmiskas vielas vai fekālais piesārņojums.
Savukārt, ja centralizētā ūdensapgādes sistēmā ūdens ņemšanas vieta ir bijusi applūdusi, tad pirms ūdensapgādes atjaunošanas ūdens piegādātājam ir jānodrošina kontroles paraugu laboratoriska izmeklēšana, lai pārbaudītu dzeramā ūdens mikrobioloģiskās kvalitātes atbilstību.
Rūpējoties par sabiedrības veselību, pašvaldībai, kuras teritorijā vai īpašumā atrodas lokāla ūdens ņemšanas vieta, būtu jāveic tajā esošā ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā dzeramā ūdens testēšanas jomā akreditētā laboratorijā. Savukārt VI speciālisti var izvērtēt iegūtos testēšanas rezultātus, nosakot, vai pārbaudītais ūdens ir izmantojams uzturā.
Ja tomēr, neskatoties uz veiktajiem preventīviem pasākumiem, tiek konstatēta slikta dūša, sāpes vēderā un caureja (pirmās zarnu infekcijas pazīmes) vai slikta dūša, paaugstināta temperatūra, ādas un acu ābolu dzelte, sāpes labajā paribē, tumšs urīns (vīrusa hepatīta pazīmes), nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.
VI norāda, ka ziņas par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams skatīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļvietnes "videscentrs.lvgmc.lv" Plūdu riska informācijas sistēmā.
Padomi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā pieejami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnē.