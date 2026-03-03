“Identitāte ir ilūzija”: Džima Kerija virālā parādīšanās uz sarkanā paklāja uzjundī atmiņas par viņa agrākajiem dīvainajiem izteikumiem
Pēc aktiera Džima Kerija virālās parādīšanās Francijas kino balvu ceremonijā sociālajos tīklos sacēlās īsta vētra — daļa fanu pat sāka apšaubīt, vai tas tiešām bija viņš.
64 gadus vecais aktieris, kurš pēdējos gados būtiski atkāpies no publiskās dzīves, ceturtdien Parīzē 51. “César” balvu pasniegšanā saņēma mūža ieguldījuma apbalvojumu — “César d’honneur”. Taču fani palika apjukuši, kad sociālajos tīklos sāka izplatīties video, kurā redzams Kerijs uz sarkanā paklāja pēc ceremonijas. Pie virālā video netrūka komentāru, kas apšaubīja, vai tas tiešām ir Džims Kerijs (pieminot viņa acu krāsu, iespējamās pārmaiņas sejā un “sliktu atdarināšanu”).
Interesanti, ka šī Kerija parādīšanās daudziem atgādinājusi, ka aktieris gadu gaitā ir izteicies ļoti provokatīvi par slavu, identitāti un “tēlu”, ko cilvēki redz publiski.
Savulaik Kerijs izteicies, ka “nav nekāda “manis”. Ir tikai notikumi, kas notiek.” Tāpat aktieris vairākkārt runājis par to, ka personība ir konstrukcija — sava veida maska, ko mēs nēsājam. Vienā intervijā viņš teica: “Džims Kerijs bija tikai tēls, kuru es atveidoju.”
Kerijs gadiem ir runājis par to, ka identitāte ir “ilūzija” – īpaši populāra bija Džima Kerija 2017. gada intervija Ņujorkas modes nedēļā, kad aktieris pēkšņi sāka runāt par eksistenci, identitāti un “nozīmes neesamību”. Kerijs žurnālistei sacīja: “Es neticu personībām. Es neticu, ka tu eksistē. Bet gaisā ir brīnišķīgs aromāts.”
Viņš arī teica: “Nekas no šī nav īsts.” Sarunas kulminācijā viņš piebilda: “Nekam nav nozīmes. Mums nav nozīmes.”
Tiek vēstīts, ka leģendārais aktieris pēdējos gados kļuvis ļoti noslēgts — it kā uzturoties Havaju salās, lietojot citu vārdu, dzīvojot prom no ierastās ikdienas burzmas un infrastruktūras, un brīžiem pat pazaudējot laika sajūtu, piemēram, neatceroties, kura ir nedēļas diena.
Kādreiz viņš bija viens no Holivudas pieprasītākajiem komēdiju aktieriem un miljonu skatītāju mīlulis ar savu neatkārtojamo stilu, taču tagad, kā apgalvo avoti, Kerijs joprojām regulāri saņem vairākus (aptuveni trīs līdz četrus) filmu piedāvājumus gadā — un tos visus konsekventi atsakās pieņemt.