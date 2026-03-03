Jauni automehāniķi Latvijā ir ļoti pieprasīta profesija
Bez izglītības neiztikt, un ceļu uz to rāda ikgadējā izstāde Skola Ķīpsalā. Šogad tās ietvaros pirmo reizi notika Inter Cars Latvija organizētā konkursa Jaunais automehāniķis nacionālais fināls.
Agrāk konkursa fināls notika izstādes Auto ietvaros aprīlī. Inter Cars Latvija mārketinga nodaļas vadītājs Armands Umbraško uzskata, ka izstādē Skola izšķirošā sacensība iekļaujas labāk: “Šis konkurss ir vairāk piemērots izstādei Skola nekā Auto. Pats konkurss un vide ir reklāma tehniskajām skolām, kas pārstāvēta ar jauniešiem.”
Jaunā automehāniķa konkursa fināls Ķīpsalā ilga divas dienas. Tajā piedalījās tikai 12 labākie audzēkņi no 7 profesionālajām vidusskolā, tehnikumiem un koledžā, bet pašā pirmajā, attālinātajā atlases kārtā startēja 488! Konkursa finālā praktiskie uzdevumi mijas ar teorētiskajiem. Tos sagatavo Inter Cars Latvija partneri. Normunds Avotiņš, Latraps tehnika pēcpārdošanas servisa vadītājs: “Uzdevumi sastāv no divām daļām. Teorētiskā un praktiskā. Vispirms ir tests un praktiskajā daļā jāprot atrast un novērst defektu.” Ronalds Dzelme, Shell mārketinga vadītājs Baltijā: “Šeit jaunajiem mehāniķiem jānomaina eļļa, un filtrs jāpievelk ar pareizu spēku.”
Deivids un Kevins konkursa finālā pārstāv Liepājas valsts tehnikumu un dalās ar iespadiem par pirmajiem uzdevumiem. Linards Reitmanis no Dobeles amatniecības vidusskolas izklausās nedaudz pārliecinātāks par konkurentiem: “Pagaidām man bija diagnostika un celiņsiksnas maiņa pie Continental. Tur bija tāds interesants uzdevums, un pasniedzējs palīdzēja.” Arī Andris Lagzdiņš no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izskatās diezgan relaksēts. Varbūt tāpēc, ka iepriekšējais uzdevums nešķita pārlieku grūts: “Šeit bija jālīmē vārstu vāks. Nebija pārāk sarežģīti, tikai jāpievērš uzmanība.”
Jauno automehāniķu konkurss notiek jau 19. reizi. Pēdējos 11 gadus to organizē Inter Cars Latvija, un pirmo reizi starptautiskais fināls notiks Latvijā. "Tam par pamatu ir mūsu puiša uzvara Zagrebā," saka Umbraško. Ja sākotnēji konkursā piedalījās tikai 3 valstis, tad tagad to ir 15. Eiropas labākie jaunie automehāniķi spēkosies ar zināšanām no 11. līdz 14. jūnijam. "Starptautiskais fināls notiks Autobrava Motors telpās Ulmaņa gatvē. Uz 4 dienām salons kļūs par mājām Eiropas finālam," atklāj Armands.
Latvijas finālā uzvarēja Andris Lagzdiņš no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma, pedagogs Kaspars Ševčuks. Mūsu izredzes starptautiskajā finālā Armands Umbrašo vērtē augstu: "Pagājušajā gadā 1. vieta, aizpagājušo otrā, pirms tam 4. vai 5. Tendence ir augšupejoša, to rāda teorētisko kārtu rezultāti. Vidējais rezultāts ir augstāks."