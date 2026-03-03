"Telegram" dibinātājs Durovs sūkstās, ka palaidis garām "bezmaksas uguņošanu" Dubaijā un uzskata, ka tur šobrīd ir drošāk nekā Eiropā
Reaģējot uz situācijas saasināšanos Tuvajos Austrumos, ziņapmaiņas lietotnes "Telegram" dibinātājs Pāvels Durovs mikroblogošanas vietnē "X" (iepriekš "Twitter") paudis viedokli, ka, par spīti raķešu uzlidojumiem, Dubaija joprojām uzskatāma par drošāku vietu dzīvei nekā Eiropa.
"Diemžēl pirms nedēļas man nācās pamest Dubaiju, lai dotos uz Eiropu, – tādējādi es ne tikai palaižu garām Irānas "bezmaksas uguņošanu", bet arī pakļauju sevi lielākam riskam. Ņemot vērā noziedzības līmeni Eiropā, Dubaija statistiski ir drošāka pat raķešu uzlidojumu laikā. Nevaru sagaidīt, kad atgriezīšos," raksta Durovs.
Unfortunately, I had to leave Dubai for Europe a week ago — so I’m not only missing the free fireworks from Iran, but also exposing myself to greater risk. Given Europe’s crime rates, Dubai is statistically safer even with missiles flying. Can’t wait to be back.— Pavel Durov (@durov) March 1, 2026
Durova paziņojums izraisījis plašu rezonansi vietnē "X". Vairāki diskutētāji pievienojas Durova viedoklim, balstoties uz personīgo pieredzi. Lietotājs ar segvārdu "El Capitano", kurš norāda, ka dzimis Briselē un vēlāk dzīvojis Barselonā, atzīst, ka izjūt līdzīgas bažas par drošību Eiropā. Arī lietotājs "DGT" pauž atbalstu, uzsverot, ka nav redzējis par Dubaiju drošāku pilsētu.
Tomēr liela daļa komentētāju norāda uz šāda salīdzinājuma absurdumu. Profils "CoinTerminal" sarkastiski atzīmē, ka Durovs savā draudu sarakstā raķetes ierindojis zemāk par kabatzagļiem. Savukārt lietotājs "Nick" aicina neizdarīt vispārīgus secinājumus, kas balstīti tikai uz subjektīvu pieredzi. Viņš uzsver, ka objektīvai ainai nepieciešams salīdzināt reālo noziedzības statistiku, valsts pārvaldes struktūras un sociālos apstākļus, nevis vienkāršot sarežģīto situāciju.
Vienlaikus diskusijā izskanējusi arī asa kritika, kas vērsta pret pašu "Telegram" platformu. Lietotājs Drū Māršals saskata ironiju apstāklī, ka, kamēr Durovs raizējas par savu fizisko drošību Eiropā, viņa izveidotā lietotne kļuvusi par vidi neierobežotai krāpniecībai. "Jums būtu jākaunas, ka gūstat peļņu uz krāpniecības upuru rēķina," raksta Māršals.
Debatēs tiek skarti arī ģeopolitiskie un kultūras aspekti. Lietotāja ar segvārdu "Esther", lai gan atzīst Dubaijas panākumus drošības uzturēšanā, aicina neignorēt reģiona ideoloģisko un kulturālo fonu, kas slēpjas aiz ārējā spožuma. Savukārt daļa komentētāju pārgājusi uz personīgiem uzbrukumiem, iesakot uzņēmējam pārcelties uz Krieviju vai ironizējot par viņa iespējamajām simpātijām pret šariata likumiem.
Jau vēstīts, ka Irāna, atbildot uz ASV un Izraēlas gaisa uzlidojumiem, jau vairākas dienas veic triecienus reģiona valstīm, kurās atrodas ASV bāzes, un pirmdien Persijas līča pilsētās atskanējuši skaļi sprādzieni. Sprādzieni atskanējuši Dohā, Manāmā, Kuveitā, Abū Dabī un arī Dubaijā.
Irānas veiktā nepārtrauktā un bezprecedenta bombardēšana Persijas līcī ir satricinājusi reģionu, kas ilgu laiku tika uzskatīts par miera un drošības oāzi nemierīgajos Tuvajos Austrumos. Kopš sestdienas visā Persijas līcī ir cietusi civilā infrastruktūra - no lidostām un jūras ostām līdz dzīvojamām ēkām un viesnīcām.