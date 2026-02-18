Jāņa Timmas ģimene iesūdz tiesā viņa bijušo sievu Annu Sedokovu, advokāte atklāj nesmukas detaļas
2024. gadā traģiski aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas radinieki iesnieguši prasību Maskavas tiesā pret viņa bijušo sievu, dziedātāju Annu Sedokovu, pieprasot kopīgi iegūtās mantas sadali.
Prasītāji lietā ir sportista vecāki — Raitis un Ausma Timmas, kā arī viņa pirmā sieva Sana Oša. Konkrētās prasības pret Annu Sedokovu materiālos netiek atklātas. Pirmstiesas sēde Maskavas pilsētas Horošovas rajona tiesā ir paredzēta 2. martā.
"Anna Vladimirovna, paslēpju laiks beidzas. Tagad viss notiks tiesas zālē, bet intervijā un "[Instagram] Stories", savā "Telegram" kanālā pavēstīja Jāņa Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Pirms dažām dienām Gavrilova apsūdzēja Krievijā dzīvojošo ukraiņu dziedātāju Sedokovu, ka viņa ne vien nomelno bijušo vīru, tēlo lielo cietēju, cenšas piesavināties nelaiķa mantu un demonstratīvi ignorē advokātes iesniegumus, bet nu arī sākusi izvairīties no tiesas procesa, uzrādot fiktīvu adresi.
Advokāte paziņoja, ka Sedokova, iesniedzot pieteikumu par mantojuma pieņemšanu, uzrādīja savu deklarēto dzīvesvietu, kurā, kā izrādās, viņa nemaz nedzīvo. “Es kā Kasandra aprakstīju iespējamo notikumu scenāriju — ka atraitne no tiesas bēgs kā vien spēj! Tā arī notika! Izrādās, ka atraitne šajā adresē vairs nedzīvo un nav tur deklarēta! Nesen medijos parādījās ziņa: atraitne pazudusi no redzesloka un it kā ārstējas no atkarības! Protams, ziņa izraisa smieklus! Atraitnei ir divas atkarības — vēlme iegūt pēc iespējas vairāk naudas no turīgiem vīriešiem, kāds bija Jānis, un maksimāli patērnieciski pozicionēt savu “nereālo skaistumu”,” ironizēja advokāte.
Margarita Gavrilova piebilda, ka pati aizbrauca uz Sedokovas uzdoto adresi un parunāja ar kaimiņiem — izrādās, viņa tur nekad nav dzīvojusi, un neviens viņu tur nav redzējis. “Atraitne, lūk, bezmaksas konsultācija jums kā migrantei: “Ar 2013. gada 21. decembra federālo likumu Nr. 376-FZ ir ieviesta kriminālatbildība par ārvalstu pilsoņa vai bezvalstnieka fiktīvu reģistrāciju dzīvesvietā saskaņā ar Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 322.2 pantu.””
“Sedokova pastāvīgi maina deklarēto adresi, lai tiesa nesāktu izskatīt mūsu prasību! Taktika pilnīgi idiotiska un necienīga!” paziņoja Gavrilova.
Pērn jauns.lv vēstīja, ka Annu Sedokovu grasās izsaukt uz nopratināšanu Latvijā, neierašanās gadījumā viņai var liegt ieceļošanu Eiropas Savienībā. Atsaucoties uz Gavrilovu, “Telegram” kanāls “Mash” pērn augustā apgalvoja, ka Latvijas prokuratūra ir nolēmusi atkārtoti ierosināt krimināllietu par novešanu līdz pašnāvībai. Gavrilova toreiz pavēstīja izdevumam “Argumenti i fakti”, ka Timmas ģimene plānojot vērsties tiesā, lai apstrīdētu viņa laulības līgumu ar Sedokovu un censties panākt tā atzīšanu par spēkā neesošu. Ja to izdosies panākt, Timmas ģimene varēs apstrīdēt uz tā pamata noslēgtos darījumus. “Šajā gadījumā no Sedokovas tiks piedzītas parādsaistības par pārdotajām dzīvokļiem. Viņai būs jāatmaksā puse vai visa nekustamā īpašuma vērtība,” toreiz norādīja advokāte.
Šodien notika atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mirušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas.
2025. gada jūnijā kļuva zināms, ka Sedokova ir steidzami iesniegusi pieteikumu mantojumam. Pēc Gavrilovas teiktā, zvaigzne baidās palikt tukšā, ja laulības līgums tiks atzīts par spēkā neesošu. Advokāte pastāstīja, ka Sedokova steidzas laulību līguma atcelšanas riska dēļ. Ja tas notiks, viņa neiegūs pieeju bijušā vīra īpašumiem. Juriste uzskata, ka tādējādi dziedātāja tiecas nodrošināties un saglabāt vismaz daļu aktīvu.
Sedokova ilgi nekomentēja Jāņa radinieku daudzos neglaimojošos izteikumus, taču aprīlī negaidīti viņiem atbildēja, uzsverot, ka nevajag vainot viņu bijušā vīra nāvē. “Ja es kaut vārdu pateiktu par tiem, kas izplata melīgu informāciju, par to, kā viņi ir izturējušies pret mani un Jāni, viņiem neklātos viegli. Bet es to nedarīšu, lai kā viņi censtos reklamēties uz nāves fona. Ir atmiņas par cilvēku, kurš gribējis aiziet, un tas ir viņa lēmums. Visi to zināja jau labu laiku pirms notikušā. Izbeidziet! Un godājiet tā cilvēka piemiņu, kurš jums bija mīļš. Jebkurus jautājumus var uzdot man personīgi. Bet neviens tos neuzdod,” toreiz dusmojās Sedokova. 2025. gada februārī Krievijas mediji vēstīja, ka Sedokova vairs negrasās apspriest Timmas nāvi, tas viņai ir noiets etaps.
Vecrīgā - Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā 20. augusta rītā notika Svētā Mise, kurā aizlūdza par basketbolista Jāņa Timmas (1992-2024) ...
32 gadus vecais Jānis Timma traģiski aizgāja naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavas hostelī “Apeļsin”, Sergeja Makejeva ielas piecstāvu mājas kāpņu telpā, nākamajā dienā pēc Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Viņš šajā hostelī iemitinājās iepriekšējā vakarā un nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi, hosteļa īpašnieks vārdā Aleksandrs izdevumam “super.ru” apgalvoja, ka iemitināšanās brīdī Timma bija “absolūti smaidīgs, pozitīvs cilvēks”. Vietējie mediji ziņoja, ka cilpā atrastais Timma izdarījis pašnāvību. Sportista tuvinieki neticēja pašnāvības versijai un pieļāva slepkavības iespējamību, un janvāra sākumā Latvijā tika uzsākts kriminālprocess. 27. janvārī Krievijā tika publiskoti viņa nāves izmeklēšanas pārbaudes rezultāti, un tajos par nāves cēloni norādīta pašnāvība.
Sedokova bija Timmas otrā sieva, ar ko viņš bija precējies no 2020. līdz 2024. gadam. Viņu vētrainā laulība tika šķirta 9. decembrī nedēļu pirms Timmas nāves.
Sedokovai Timma bija trešais vīrs. Pirmais vīrs, bijušais Kijivas futbola kluba “Dinamo” kapteinis Valentīns Beļkevičs ar Sedokovu laulībā nodzīvoja divus gadus (2004. gada vidus - 2006. gada sākums) un nomira 41 gada vecumā 2014. gada 1. augustā no tromboembolijas. Otrais vīrs bija uzņēmējs Maksims Čerņavskis (2011. gada februāris - 2013. gada februāris), kurš pašlaik dzīvo ASV.