Princese Eižēnija zaudējusi svarīgu titulu
Princese Eižēnija, kas septiņu gadu garumā bija organizācijas "Anti-Slavery International" patronese, šo titulu ir zaudējusi, un viņas vārds ticis dzēsts no organizācijas mājaslapas.
Kā norāda medijs "The Guardian", 35 gadus vecā princese iepriekš tika norādīta kā viena no vadošajām personībām minētajā organizācijā, kas cīnās pret mūsdienu verdzību. Oficiālā paziņojuma "Anti-Slavery International" paziņoja, ka: "Pēc septiņiem gadiem noslēgusies mūsu patroneses, Viņas Karaliskās Augstības princeses Eižēnijas, darbība. Mēs sirsnīgi pateicamies princesei par atbalstu organizācijai un ceram, ka viņa turpinās cīnīties par verdzības izskaušanu."
Eižēnija, kas strādā arī par direktori mākslas galerijā "Hauser & Wirth" un audzina divus dēlus, izskanējušās ziņas nav komentējusi. Tāpat princese izvairījusies sniegt komentārus par apsūdzībām, kas izvirzītas pret viņas vecākiem saistībā ar Džefrija Epstīna lietu.
Eižēnija patroneses titulu zaudēja neilgi pēc tam, kad tika uzsākta izmeklēšana pret viņas tēvu - Endrū Mauntbatena Vindzoru, saistība ar iespējamām pretlikumīgām darbībām, ko prinicis veicis pazīšanās laikā ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefriju Epstīnu. Saistībā ar apsūdzībām, 66 gadus vecajam Endrū ticis atņemts viņa prinča statuss un karaliskās privilēģijas, bet februāra vidū Endrū tika īslaicīgi aizturēts. Endrū visas pret viņu izvirzītās apsūdzības ir noraidījis.
Princese Eižēnija jau gadiem ir aktīvi iestājusies cīņā pret mūsdienu verdzību un cilvēku tirdzniecību. 2017. gadā viņa dibināja labdarības organizāciju "Anti-Slavery Collective", kā arī bieži piedalījās publiskās diskusijās par savu darbu. Šajā darbā viņu atbalstīja gan ģimene, gan viņas vīrs Džeks Bruksbanks. 2019. gada oktobrī "Anti-Slavery International" paziņoja, ka princese tikusi iecelta par organizācijas oficiālo patronesi.