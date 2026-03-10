Emilija ieviesusi krasas pārmaiņas savā ikdienā: ēd veselīgi, sporto un meditē
"Esmu atbildīga par to, lai arī pēc pāris desmitiem gadu man joprojām būtu balss un karjera. Piedomāju, lai jaunības dienu enerģija mani nesamoka un neatņem iespējas nākotnē, kad visdrīzāk veselība man būs vēl svarīgāka nekā tagad," par savu jauno dienas režīmu un mīļākajām receptēm žurnālam "100 Labi Padomi" stāsta dziedātāja Emilija.
Pirmais pavasara mēnesis dziedātājai Emilijai Bērziņai ir īpašs – 13. martā koncertzālē Palladium Rīgā notiks viņas debijas solokoncerts Tintes stāsts. Notikums ir priecīgs, ļoti gaidīts un arī daudz enerģijas paģērošs. Izturēt slodzi un spriedzi Emilijai palīdzot rūpīgi izkoptais dienas režīms, suņuks Beilijs un otrā pusīte, kas paņem aiz rokas un pasaka: “Stop, atpūties!”
Skaistās, interesantās balss īpašniece Emilija ir patiesi jauka sarunbiedre – ar viņu ir viegli un vienkārši. Iespējams, tāpēc meitene iemantojusi tik lielu cilvēku mīlestību. Pagājuši nepilni trīs gadi, kopš Emilijas vārds tapa zināms plašākai publikai pēc dalības šovā X faktors, kur viņa plūca uzvaras laurus. Emilijas izpildīto dziesmu klausītāji meiteni ierindojuši Latvijas talantīgāko mūziķu saraksta augšgalā. Dziedātāja teic – no malas skatoties, cilvēkiem nereti šķiet, ka uzstāties ir viegls darbiņš. “Tik uzkāp uz skatuves, nodziedi, varbūt padejo, un viss. Priekšnesums ilgst dažas minūtes, tātad nekas grūts. Bet tā nav.” Slodze esot gana liela, īpaši, kad intensīvi tiek gatavots kāds priekšnesums, piemēram, dalībai šovā vai tagad koncertam.
“Es nopietni ievēroju stingru režīmu un disciplīnu,” atklāj Emilija, stāstot par to, kur smeļ enerģiju un spēku. “Mans palīgs ir Diāna Stupele. Viņa ir fiziskās sagatavotības trenere, fizioterapeite un seko līdzi manām aktivitātēm, arī sakārto manu ēdienkarti un parūpējas, lai es uzņemtu pietiekami daudz vitamīnu. Viņa man salikusi treniņu, meditāciju, masāžu un atlabšanas procedūru grafiku. Esmu kautrīga, un šī nepārliecinātība par sevi mēdz atspoguļoties manā stājā. Ar Diānu tiecamies sasniegt to, lai mana stāja kļūst pārliecinošāka.”
Lai arī krasās izmaiņas savā ikdienas režīmā ieviesusi nesen, Emilija jau izbauda rezultātu. “Pēdējā laikā, kad ēdu veselīgi, sportoju, eju laikus gulēt un meditēju, jūtos labāk, esmu gan iekšēji sakārtotāka, gan mierīgāka. Dziedāt nav nemaz tik vienkārši, kā no malas var šķist. Arī pati reizēm nepamanu, ka esmu jau kādu laiku sagurusi un nepieciešama atpūta. Pretējā gadījumā šis sagurums atspoguļosies balsī, koncertos.”
Dziedāja uzsver, ka svarīgi ir kopt savu balsi, un viņa to dara, apmeklējot vokālo pedagogu. “Viņš ne tikai palīdz iemācīties dziedāt, bet arī pastāsta un parāda, kā sabalansēt elpu un jaudu, ko ieliec dziedot, lai nekas netiktu pārmocīts. Esmu atbildīga par to, lai arī pēc pāris desmitiem gadu man vēl joprojām būtu balss un karjera. Piedomāju, lai jaunības dienu enerģija mani nesamoka un neatņem iespējas nākotnē, kad visdrīzāk veselība man būs vēl svarīgāka nekā tagad.” Tieši tāpēc viņa arī seko līdzi tam, cik daudz ūdens izdzer dienas laikā. Tas vienmēr ir pa rokai, un, lai neaizmirstu padzerties, talkā nāk rokas pulkstenī uzlikti atgādinājumi.
