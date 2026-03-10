Sanktpēterburga, sekojot Maskavas piemēram, palikusi bez interneta: krievi tiek apmācīti pieņemt pilnīgu kontroli
Agresorvalsts iedzīvotāji, pilsētā pēc pilsētas, pierod pie iesprostojuma aiz "tērauda priekškara": bez interneta vai mobilo sakaru pakalpojumiem. Pat pēc kara beigām Maskavas, tāpat kā Sanktpēterburgas iedzīvotāji, nebūs pārsteigti, ja paliks izolēti Kremļa pavēles dēļ.
9. martā Sanktpēterburga sekoja Maskavas liktenim, zaudējot internetu un mobilos sakarus. Pilnīga bloķēšana sākās plkst. 6:00 no rīta, aptuveni tajā laikā, kad tika paziņots par dronu uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam.
"The Moscow Times" ziņo, ka operatori saņēma aptuveni 2500 paziņojumus par pārtraukumiem. Sanktpēterburgas iedzīvotāji nevarēja piekļūt banku lietotnēm, ziņojumapmaiņas lietotnēm un visām tīmekļa vietnēm, kas nav iekļautas "baltajā sarakstā".
Ievērības cienīgi, ka reģionālās varas iestādes paziņoja sabiedrībai par gaisa apdraudējumiem, bet ziņojumu par interneta pārtraukumiem nebija.
Ap plkst. 10:00 gubernators Aleksandrs Drozdenko ziņoja, ka draudi ir beigušies. Krievijas galvenie operatori ("Megafon", "T2" un "Bilain") jau ir saņēmuši valdības rīkojumus par mobilo sakaru un interneta pakalpojumu ierobežošanu gan Maskavā, gan Sanktpēterburgā.
Šo pasākumu milzīgais mērogs un darbības joma nedrīkstētu maldināt krievus. Tas, kas it kā tiek izmantots, lai cīnītos pret dronu uzbrukumiem, varētu tikt izmantots arī citiem mērķiem. Kremlis noteikti izmantos savu uzkrāto pieredzi, piemēram, lai apspiestu internetu un saziņu masu protestu un arestu laikā, bloķētu nevēlamas tīmekļa vietnes un pretotos politiskajiem oponentiem vai citām personām, kas rada konkurenci kādam no valdošās elites.
9. martā Maskava sāka pilnībā bloķēt internetu un sakarus pat Lubjankas laukumā, Putina administrācijas ēkā, Drošības padomē un Maskavas pilsētā. Iemesls bija Kremļa bažas par iespējamu Sergeja Šoigu atbalstītāju sacelšanos.