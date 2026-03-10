Mūžībā devusies Aizputes vidusskolas skolotāja Sarmīte Vilsone
Mūžībā devusies Aizputes vidusskolas skolotāja Sarmīte Vilsone (1958-2026).
"Dziļās sērās paziņojam , ka mūžībā devusies skolotāja, kolēģe Sarmīte Vilsone. Viss Sarmītes darba mūžs, 45 gadi, tika veltīti vienai darba vietai - Aizputes vidusskolai, kurā viņa strādāja kopš 1981. gada," vietnē "Facebook" ziņo Aizputes vidusskola.
"Sarmīte uzsāka darba gaitas kā sākumskolas skolotāja, bet vēlāk mācīja arī angļu valodu. Viņa bija klusa, nosvērta un saticīga. Savu darbu veica ļoti rūpīgi un godprātīgi, nekad nesūdzējās par grūtībām. Strādāja vienmēr ar apzinīgumu un pienākuma sajūtu. Pat tad, kad bija smagi, to neizrādīja, saglabāja cieņu un mieru. Sarmīte savu attieksmi un piemēru mācīja ne tikai skolēnus, bet arī kolēģus – kā strādāt ar sirdsapziņu, pacietību un cieņu pret citiem."
Aizputes vidusskolas kolektīvs un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Izvadīšana ceturtdien,12.03.2026 plkst.13.00 Misiņkalna kapos.