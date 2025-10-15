"Es uz viņa bildēm reaģēju normāli!" pēc ziņām par jaunu mīļāko Anna Sedokova sāk laizīt telefonu. VIDEO
Iepriekš mediji iemūžināja Annas Sedokovas maigos apskāvienus ar jaunu vīrieti. Par iespējamo zvaigznes izredzēto tiek dēvēts bijušais sporta tūrisma attīstības fonda direktors Andrejs Gavrilenko.
42 gadus vecā Anna Sedokova jau labu laiku meģina ieintriģēt sabiedrību ar mājieniem par jaunu romānu. Dziedātāja bieži dalās ar attēliem, kuros redzami grezni ziedu pušķi, ko viņai dāvina noslēpumains pielūdzējs.
Nesen krievu mediji iemūžināja dziedātāju maigos apskāvienos ar ietekmīgo uzņēmēju Andreju Gavrilenko. Izpildītāja publiski nekomentē izmaiņas savā privātajā dzīvē, tomēr labprāt kaitina fanus ar intrigu pilnu saturu.
Nesen Anna soctīklā "Instagram" publicēja joku video, kurā parādīja savu reakciju uz mīļotā fotogrāfijām. "Jā, normāli es reaģēju uz viņa bildēm. Normāli," pārliecināti teica zvaigzne un tūlīt sāka laizīt telefona ekrānu. Dziedātāja piesardzīgi piebilda: "Visi notikumi ir izdomāti, jebkādas sakritības - nereālas."
Pēc Jāņa Timmas nāves un tai sekojošā skandāla zvaigzne ierobežoja komentāru iespējas pie savām publikācijām. Tagad Sedokovai var rakstīt tikai draugi un ģimenes locekļi, un viņi negatīvus komentārus nepieļauj. Arī zem šī ieraksta redzami tikai smejošas emocijzīmes no vienas dziedātājas draudzenes.
Dziedātājas nevēlēšanās saskarties ar naidīgumu ir pilnībā saprotama. Pēdējos mēnešos Sedokova nonākusi smagas kritikas krustugunīs. Jāņa Timmas tēvs atklāti apsūdz bijušo vedeklu dēla novēšanā līdz pašnāvībai. Viņš bieži publiski aizskar Annu sociālajos tīklos, smagi pārdzīvodams mīļotā cilvēka zaudējumu. Ne mazāk skarbi par Sedokovu izsakās arī Timmas māte.
"Tā ir traģēdija, kuras sākumā - viena kļūda, viens liktenīgs lēmums. Pieci gadi līdzās cilvēkam, kurš lika manam dēlam noticēt mīlestībai - milzīgai un bezgalīgai kā okeāns, bet pats nēsāja masku. Šim cilvēkam bija svešas patiesas jūtas un morāles normas. Šīs attiecības sagrāva ne tikai viņa sapņus un karjeru. Tās sagrāva viņu kā personību," rakstīja Ausma.
Daudziem mulsinoša šķiet Annas izaicinošā uzvedība un vulgārie tērpi. Tomēr dziedātāja atzīst - tieši atbrīvotība palīdz viņai tikt galā ar personīgajām sērām.
Dziedātāja pat nomainījusi matu krāsu, nolemjot atstāt pagātnes smagumu aiz muguras un sākt jaunu dzīves posmu.
"Es pamodos un sapratu, ka esmu nogurusi no tumšā. Nogurusi būt smaga. No šī brīža - tikai laimīgas dziesmas. Laimīgi cilvēki un laimīga es," sacīja zvaigzne.
Atgādināsim, ka Jānis un Anna nodzīvoja kopā piecus gadus. Viņu attiecības sākās ar skandālu - sabiedrība uzzināja, ka basketbolists pametis sievu un bērnu dziedātājas dēļ. Taču laimi šī savienība neatnesa. Konflikti uzliesmoja tik bieži, ka sabiedrība pārstāja viņus uztvert nopietni. Tāpēc visi bija šokēti, kad tieši pirms Annas dzimšanas dienas Jānis Timma traģiski gāja bojā.