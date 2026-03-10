Rīgā kāds raidījis šāvienu vilciena virzienā, ziņo iedzīvotāji. "Šoreiz tas beidzās ar izbīli!"
Iedzīvotāji brīdina, ka pirmdien, 9. martā, ap plkst. 19.09 Rīgā noticis kāds baismīgs incidents - kāda persona raidījusi šāvienus pasažieru vilciena virzienā, nodarot postījumus vilciena logam. Valsts policija Jauns.lv sniedz komentāru par notikušo.
"Esiet uzmanīgiI! 9. martā plkst. 19.09, braucot no Rīgas uz pieturu "Vagonu parks", kāds šāva ar ieroci pa vilciena logu. Šoreiz pasažieriem tas beidzās ar izbīli. Policija informēta!" vietnē "Facebook" norāda Inese. Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka par notikušo incidentu ir informēta, un par to uzsākta pārbaude.
"Valsts policijā ir saņemta informācija, ka pirmdien, 9. martā, Rīgā, Latgales priekšpilsētā, pagaidām nenoskaidrotos apstākļos ir bojāts vilciena vagona logs. Šobrīd tiek gaidīts iesniegums no VAS "Latvijas Dzelzceļs", un ir uzsākta resoriskā pārbaude," Jauns.lv ziņo likumsargi.
Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā Rīgā tika piefiksēti divi incidenti, kad ar pneimatisko ieroci tika sašautas divas sievietes, kurām tika nodarīti miesas bojājumi. Kā liecina publikācijas sociālajos tīklos, viens 3. martā risinājies Imantā, pie daudzdzīvokļu mājām Anniņmuižas bulvārī. Bet otrs gadījums 4. martā noticis Rītabuļļu mežā, pie koka laipas, kas ved uz jūru.
Apkaimju attīstības biedrība "Rītabuļļi" norādīja, ka cietusī pēc notikušā tika nogādāta slimnīcā. Bet Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka iesniegumi par notikušo no sievietēm ir saņemti. Tāpat likumsargi 6. martā ziņoja, ka ir noskaidrota iespējamā vainīgā persona, un ir nozīmētas ekspertīzes, lai noskaidrotu cietušo miesas bojājumu smaguma pakāpi. Likumsargi aicināja atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar notikušo, zvanot pa tālruņa numuru 25496866, 67500715 vai 112!