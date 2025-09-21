"...un spārni aiznes mana dēla dvēseli” - Jānis Timma godināts ar pieminekli basketbolista augumā
Aizsaulē aizgājušā Jāņa Timmas ģimene Krāslavas novada Skaistas pagasta kapsētā uzstādījusi viņam pieminekli, kas ir basketbolista augumā, un uz tā attēloti sportista tetovējumi.
Pagājušā gada nogalē pēkšņi mūžībā aizgājušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas kapavieta ir dzimtas kapos Krāslavas novada Skaistas pagasta kapsētā līdzās savai vecmammai un vectēvam, kas ir mammas Ausmas vecāki. “Jānis dzima Krāslavā, un mēs vienojāmies, ka tur arī viņš – blakus vecmammai un vectēvam – dusēs,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teic sportista mamma Ausma Timma.
Publiskas atklāšanas nebūs
Basketbolista mamma pastāsta, ka piemineklis ir izveidots tieši Jāņa augumā – 2,03 metri. Un tas bijis pirmais, kas izlemts šajā jautājumā. “To ieteica māsa Lelde, un mēs vienojāmies, ka piemineklis būs tik liels, cik liels bija Jānis,” stāsta mamma. Lai lemtu, ko uz tā atainot, idejas kopā likuši gan sportista vecāki un māsa, gan Jāņa pirmā sieva un vienīgā dēla mamma Sana, kuru Ausma joprojām sauc par vedeklu. “Obligāti bija bumba, Jāņa krekls viņa izmērā ar sesto numuru. Un tad man radās doma par Jāņa tetovējumiem, jo viņam to bija ļoti daudz…” Stāstot, ka uz pieminekļa “bumba metienā paceļas spārnos Piena ceļā”, mammas balss sāpēs aizlūst un jau caur asarām viņa pabeidz sakāmo: “…un spārni aiznes mana dēla dvēseli…”
Pēc mammas izjutām, pieminekļa mākslinieks ir Jānis pats. “Bumba ar zvaigznēm, spārni – tas viss ir no Jāņa tetovējumiem.” Pieminekļa uzstādīšanas darbi nupat kā pabeigti, vēl priekšā – apzaļumošana. Līdz ar pieminekļa atrādīšanu soctīklos cilvēkiem radies priekšstats, ka tur arī apbedīta urna ar Jāņa pelniem. Tas gan vēl nav noticis. “Urna vēl nav apglabāta,” saka mamma.
Mamma teic, ka ikviens, kas mīlēja Jāni un fanoja par viņa spēli, var aizbraukt un nolikt ziedus, pieminēt un atcerēties basketbolistu, bet publiskas pieminekļa atklāšanas nebūs. “Kad viss būs apzaļumots un sakārtots, tad šaurā ģimenes lokā būs atvadīšanās. Atvadīsies mamma un tētis no dēla... Piedodiet, bet publiskas atvadīšanās nebūs, jo tā jau bija decembrī, un tagad mēs gribam šaurā ģimenes lokā – paši tuvākie. Taču visi pārējie, kas grib pagodināt Jāņa piemiņu, var to darīt oktobrī, kad viss būs sakārtots,” informē Ausma Timma. Sāpes par mīļotā dēla zaudējumu mammai ir dziļas un smeldzīgas: “Es joprojām gaidu, kad viņš piezvanīs un pateiks...”
Nāves apstākļi vēl tiek izmeklēti
Kā zināms, Jāņa Timmas dzīve pēdējos gados ritēja Krievijā, Maskavā, uz kurieni viņš pārcēlās pēc apprecēšanās ar dziedātāju Annu Sedokovu. 32 gadus vecā sportista mūžs aprāvās naktī uz 2024. gada 17. decembri, atrodoties Maskavas hosteļa kāpņutelpā, nākamajā dienā pēc Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Vietējie mediji ziņoja, ka basketbolists sarežģījumu attiecībās dēļ izdarījis pašnāvību, bet sportista tuvinieki netic pašnāvības versijai un pieļauj slepkavības iespējamību, kā dēļ janvāra sākumā Latvijā tika uzsākts kriminālprocess. Atsaucoties uz Jāņa Timmas ģimenes advokāti Margaritu Gavrilovu, "Telegram" kanāls "Mash" vēsta, ka Latvijas prokuratūra nolēmusi ierosināt krimināllietu par Jāņa novešanu līdz pašnāvībai. Izmeklēšanas gaita izpausta netiek, izskan vien tas, ka Anna Sedokova tikšot gaidīta uz nopratināšanu Rīgā. Maskavas speciālisti Timmas organismā nav atraduši narkotiku lietošanas pēdas un atzinuši, ka viņam nav bijis psihisku traucējumu.Gavrilova arī pavēstījusi izdevumam "Argumenti i fakti", ka Timmas ģimene septembrī plāno vērsties tiesā, lai apstrīdētu viņa laulības līgumu ar Sedokovu un censtos panākt tā atzīšanu par spēkā neesošu. Ja tas izdosies, Timmas ģimene varēs apstrīdēt uz tā pamata noslēgtos Sedokovas darījumus, piemēram, dzīvokļu pārdošanu, un citas ar mantojumu saistītas lietas.
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos
