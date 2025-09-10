Jāņa Timmas tēvs kārtējo reizi norāda uz Annas Sedokovas meliem
Jāņa Timmas tēvs, kurš iesniedzis prasību tiesā pret Annu Sedokovu, atkal ir izteicis mājienu par viņas meliem.
Savā "Instagram" profilā Raitis Timma reaģēja uz Sedokovas ierakstu ar fotoattēlu, kurā redzamas divas groziem pilnas rozes, ko viņai kāds uzdāvinājis.
42 gadus vecā dziedātāja neatklāja, no kā saņēma šos ziedus, lai gan interneta lietotāji sāka minēt, ka viņai varētu būt jauns pielūdzējs, vēsta "Spletnik". Raitis komentēja:
"Anna Sedokova, misters Bīns ar tevi lepotos. Viņam arī patika pašam sev pirkt dāvanas." Tādējādi viņš ar mājienu norādīja, ka Sedokova, iespējams, inscenējusi fotogrāfiju, lai pievērstu sev uzmanību.
Attiecības starp Annu Sedokovu un Jāņa Timmas vecākiem jau sen ir saspringtas. Viņi pat iesūdzēja dziedātāju tiesā, apsūdzot viņu par novešanu līdz pašnāvībai.
Vēlāk pret viņu tika ierosināts kriminālprocess, un viņa tika izsaukta uz nopratināšanu. Tāpat basketbolista radinieki centās apstrīdēt psiholoģiski-psihiatriskās ekspertīzes rezultātus un pierādīt Sedokovas psiholoģisko ietekmi uz Jāni. Savukārt pati Anna nekomentē mirušā sportista tuvinieku izteikumus.
32 gadus vecais Jānis Timma nomira neilgi pēc oficiālas laulības šķiršanas. Pāris bija precējies četrus gadus.
Tūlīt pēc notikušā dziedātāja saskārās ar naida vilni - internetā viņu vainoja notikušajā un apgalvoja, ka viņa iznīcinājusi Jāņa karjeru, atstājot viņu bez naudas.
Sedokova pati apgalvoja, ka Jānis viņu šantažējis ar pašnāvības draudiem. Tomēr basketbolista tuvinieki viņai netic un joprojām uzskata viņu par līdzatbildīgu.
Šobrīd Anna biežāk parādās sabiedrībā un pat ir mainījusi savu imidžu. Tajā pašā laikā viņa aktīvi reaģē uz naida komentāriem savos sociālajos tīklos un pat izdevusi dziesmu kā atbildi uz tiem.