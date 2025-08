Anna Sedokova dod mājienus, ka pēc Jāņa Timmas nāves viņai līdzās parādījies gādīgs vīrietis

Bijušā vīra nāve dziedātājai bija nopietns pārbaudījums: bijusī "VIA gra" soliste nonākusi slimnīcā ar nervu sabrukumu, uz brīdi pazudusi no publiskās telpas un nav parādījusies saviesīgos pasākumos. Tomēr pamazām izpildītāja iziet no sēru stāvokļa, viņas dzīve sakārtojas.