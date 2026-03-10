Svinīgā ceremonijā godināti Ogres novada kultūras izcilnieki
Lielvārdē svinīgā ceremonijā pasniegtas Ogres novada “Gada balvas kultūrā 2025”, godinot 53 pieteikumu vidū izcilākos cilvēkus, kolektīvus un notikumus, kas bagātina novada kultūras dzīvi un nes Ogres vārdu pasaulē. Vakara emocionālais kulminācijas brīdis bija mūža ieguldījuma laureātu – Skaidrītes Andževas, Valda Villeruša un Anitas Ausjukas – godināšana.
5. marta vakarā Lielvārdes Kultūras namā notika svinīga ceremonija, kurā pasniedza Ogres novada “Gada balvas kultūrā 2025”, godinot cilvēkus, kolektīvus un notikumus, kas ar radošo devumu stiprina novada kultūras dzīvi un nes Ogres vārdu pasaulē.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, šogad saņemti 53 pieteikumi, bet apbalvojumi vairāku nomināciju griezumā izcēla spilgtas skatuves personības, jaunradi, kultūrvietas, tradicionālā mantojuma kopējus, gada nozīmīgākos notikumus un mūža ieguldījumu kultūrā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja sacīja: “Būt uz skatuves jau pati par sevi ir privilēģija — tā nav dota katram. Jums šī iespēja ir, un tas ir īpaši. Vēl lielāka privilēģija ir stāvēt uz skatuves un sajust, ka cilvēki nāk, lai baudītu jūsu mākslu. Tas liecina par kvalitāti un darbu, ko esat sasnieguši, kāpjot uz šīs skatuves.”
Vakara gaitā ceremoniju vadīja Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks, bet pasniedzēju uzrunas un muzikālie priekšnesumi vienotu ritējumu sasaistīja ar nomināciju izziņošanu. Īpašu skanējumu deva “Raxtu Raxti” uzstāšanās, radot latvisku, emocionāli piesātinātu gaisotni. Programmai dzīvīgumu un daudzveidību piešķīra vietējo mākslinieku koncerti dažādās paaudzēs: no bērnu vokālā ansambļa “TĪ mažors” līdz jauniešu korim “Impulss”, kā arī Tīnūžu Šķībajam korim un Suntažu folkloras kopai “Saule”.
Vairākās nominācijās uzsvērta ne vien skatuves darba kvalitāte, bet arī kultūras spēks saliedēt sabiedrību un stiprināt identitāti. Ogres novadā kultūra pulsē kā nepārtraukts process, kurā blakus darbojas profesionālā māksla, amatieru kustība un kopienu iniciatīvas.
Vakaru īpaši piesātināja mūža ieguldījuma kultūrā laureātu — Skaidrītes Andževas, Valda Villeruša un Anitas Ausjukas — sumināšana, paužot cieņu viņu daudzu gadu darbam novada kultūras veidošanā.
Nominācijā “Ogres novads pasaulē”
Balvas ieguvēji:
Lielvārdes Tautas teātris, režisore Sarmīte Mončaka
Jauniešu koris “Impulss”, diriģente Gunita Bičule
Nominācijā “Gada skatuves mākslinieks”
Balvas ieguvēji:
Guntis Kolbergs
Antra Stafecka
Nominācijā “Gada debija”
Balvas ieguvējs:
Tīnūžu Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “TĪ mažors”, vadītāja Anna Rudzīte
Nominācijā “Gada tradicionālais kultūras mantojums”
Balvas ieguvējs:
Suntažu Kultūras nama folkloras kopa “Saule”, vadītāja Līga Broduža
Nominācijā “Gada jaundarbs kultūrā”
Balvas ieguvēji:
Izstāde “Puika, paklausies!”, fotogrāfe Dace Voitkeviča
Grāmata bērniem “Nejaucēni. Kā es aizvadīju aizraujošu vasaru gandrīz bez interneta” un grāmata pieaugušajiem “Parasti varoņi”, rakstniece, žurnāliste Mārīte Tabita Kalniņa
Nominācijā “Gada kultūrvieta”
Balvas ieguvējs:
Ogresgrīvas pusmuiža
Nominācijā “Gada pārsteigums kultūrā”
Balvas ieguvējs:
Tīnūžu Šķībais koris
Nominācijā “Gada notikums kultūrā”
Balvas ieguvēji:
Izstāde “Ogres rītausma”, Ogres Attīstības biedrība un Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Koncertuzvedums “Kā zvaigzne. Emīlam Dārziņam – 150”, diriģente Aira Birziņa un Ogres Mūzikas biedrība
Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā”
Balvas ieguvēji:
Maira Līduma
Tomass Kokamegi
Mūža ieguldījums kultūrā
Skaidrīte Andževa
Valdis Villerušs
Anita Ausjuka