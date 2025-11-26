Asarainām acīm Anna Sedokova atbild tiem, kuri vēlas viņas nāvi pēc Jāņa Timmas traģiskās aiziešanas. VIDEO
Annu Sedokovu pastāvīgi apsūdz par Jāņa Timmas nāvē. Dziedātāja ne reizi vien stāstījusi, cik sāpīgi viņa pārdzīvo šo zaudējumu, taču daudzi joprojām netic viņas vārdiem.
Šonakt Anna ierakstīja video, kurā nespēja valdīt asaras. Sedokova atzinās, ka atkal saņēmusi lāstus - viņai un viņas bērniem novēl visbriesmīgāko.
"Es jau stundu sēžu un raudu. Man bija brīnišķīgs koncerts, bet šorīt izlasīju kāda cilvēka ziņu, kurš man uzrakstīja: "Kaut tu nomirtu un nomirtu tavi bērni." Es zinu, ka, ja es sāktu stipri raudāt, jūs padomātu: "Nu, lūk, viņa atkal raud par visu šo..."
"Es katru dienu pārdzīvoju tādas sāpes. Katru dienu saskaros ar uzbrukumiem, apsūdzībām. Un katru dienu daru visu, lai cilvēka, kuru mīlēju, piemiņa paliktu neskarta. Katru dienu!"
"Es šo stāstu ierakstu ne tāpēc, lai izsaukto jūsos jūtas. Es vienkārši gribu teikt: man šķiet, ka jūs pat nenojaušat, cik man ir slikti. Es cenšos izdzīvot. Un visiem, kuri man raksta: "Kaut tu nomirtu," gribu teikt: ticiet man, es praktiski nomiru pirms gada, es patiešām miru pirms gada," paziņoja viņa.
Māksliniece uzsvēra, ka saudzīgi glabā piemiņu par savu bijušo vīru, kurš aizgāja mūžībā pirms gada. Šobrīd viņu visvairāk satrauc, kā ar šo negatīvo plūsmu tiks galā Jāņa dēls un Annas dēls, kurš ļoti mīlēja savu patēvu.
"Bet es dzīvoju savu bērnu dēļ. Es ļoti cenšos smaidīt, priecāties, strādāt, pelnīt naudu, lai uzturētu ģimeni. Lūk, tāda es jums esmu... Un, ja jūs nepārtraukti rakstāt: "Viņa tur jautrojas, viņa tur dzīvo," - es tiešām cenšos."
"Un es iešu uz jebkuru tiesu, ja vajadzēs. Izdarīšu visu, ko vēlaties! Bet es glabāju piemiņu par šo cilvēku viņa bērnu dēļ - lai viņi izaugtu un domātu, ka viņš bija pats, pats labākais. Man ir vienalga, ko domājat jūs, pilnīgi vienalga. Bet man nav vienalga, ko domā šie bērni," apliecināja Anna.
"Reizēm man šķiet, ka es tiešām neizturēšu. Es strādāju. Es cenšos. Es uzturu savu ģimeni, kā vienmēr to esmu darījusi. Es mēģinu darīt tā, lai visiem būtu labi, lai visi būtu laimīgi. Es saprotu, ka mana dzīve vienmēr ir balstījusies uz manis pašas pleciem un ka tā tāda arī paliks. Man nav uz ko paļauties. Es vienmēr esmu viena.
Un pat tad, kad es cenšos saņemties un izlikties, ka nekas nav noticis, lai maniem bērniem nesāpētu... Vienalga kāds izmanto manu vārdu, lai piesaistītu vēl divus sekotājus. Jau gadu es glabāju visas noslēpumus un paciešu visu šo, lai kādam tur nebūtu slikti. Es vairs nevaru domāt citu vietā un to visu panest," piebilda zvaigzne.