Nolecot no Salu tilta, dzīvību zaudējusi sieviete - blakus bojāgājušajai atrasts ziedu vainags. VIDEO
Pirmdienas pēcpusdienā Rīgā, nolecot no Salu tilta, dzīvību zaudējusi pagaidām nenoskaidrota sieviete, vēsta raidījums “Degpunktā”.
Kā liecina operatīvo dienestu sniegtā informācija, negadījums noticis Krasta ielas apkaimē. Sieviete no tilta nokritusi uz aizsalušās upes ledus.
Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji, kuri bojāgājušās ķermeni nogādāja krastā. Kopā ar mirstīgajām atliekām no ledus tika nocelts arī ziedu vainags.
Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska apstiprināja, ka bojāgājusī ir aptuveni 40 līdz 45 gadus veca. Pašlaik likumsargi veic nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu sievietes identitāti.
"Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, kas paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību. Šobrīd nekas neliecina par noziedzīgu nodarījumu, un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi," raidījumam skaidroja Gžibovska.