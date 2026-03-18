Mērs Francijā pēc zaudējuma vēlēšanās izdara pašnāvību
Francijas dienvidrietumos notikusi traģēdija pēc vietējām pašvaldību vēlēšanām, kad zaudējušais komūnas mērs pēc dažām stundām nolēma noslēgt rēķinus ar dzīvi.
Nelielās Pireneju komūnas Viodoabānsasdebā (Viodos-Abense-de-Bas) mērs, 62 gadus vecais Kristians Bersē, kurš mēra amatu ieņēma kopš 2017. gada, svētdien notikušajās vēlēšanās zaudēja savam sāncensim Ervē Mutrū, saņemot 44,5 procentus balsu pret 55,5 procentiem. Pēc vēlēšanu noslēguma viņš pazuda.
Bersē bija pametis vēlēšanu iecirkni ap plkst. 21.00 un vairs neatbildēja uz telefona zvaniem. Bersē ģimene sacēla trauksmi, atklājot, ka pazudusi arī viņa šautene. Nākamajā rītā eksmēra līķi atrada vientuļā būdiņā apmēram desmit kilometrus no ciemata.
Likumsargi paziņojuši, ka izmeklēšanā tiek izskatīti visus iespējamie traģēdijas iemesli, tomēr medijos norāda, ka visticamākais iemesls ir pašnāvība.
Notikušais satriecis vietējos iedzīvotājus — galu galā pats Bersē kļuva par mēru pēc sava priekšteča Pjēra Sueskēna pašnāvības. “Viss ciemats ir šokā. Kristians bija mans draugs. Mēs visi domājam par viņa bērniem un mazbērniem. Viņš bija patiesi jauks cilvēks, neviens to nevarētu noliegt. Mēs nesaprotam viņa rīcību, to mēs visi šorīt teicām policijai,” vietējā bāra īpašnieks Bertrāns Bašelē atzina izdevumam “SudOuest”.
Šokā bija arī uzvarējušais konkurents Mutrū. “Visu svētdienu mēs pavadījām kopā, man nebija ne mazākās nojausmas.”
Šajā nelielajā komūnā dzīvo ap 800 cilvēkiem.