Epstīna faili atklāj Sāras Fērgusones vulgāro komentāru par meitu - princesi Eiženiju
Sāra Fērgusone, bijusī Jorkas hercogiene, savulaik e-pastā Džefrijam Epstīnam izteica vulgāru piezīmi par savu tobrīd 19 gadus veco meitu — šī sarakste nākusi gaismā pēc jaunākās Epstīna lietas dokumentu paketes, ko publiskojusi ASV Tieslietu ministrija.
ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Vienā no e-pastiem bijusī Jorkas hercogiene acīmredzami atbildēja Epstīnam uz jautājumu ar rupju komentāru par princesi Eiženiju — jaunāko no viņas divām meitām, kas dzimušas laulībā ar bijušo vīru Endrū Mauntbatenu-Vindzoru (bijušo princi Endrū).
Kādā 2010. gada marta e-pastā Epstīns vaicā Fērgusonei par došanos ceļojumā uz Ņujorku. Atbildē viņa raksta: “Vēl nezinu. Tikai gaidu, kad Eiženija atgriezīsies no seksošanas nedēļas nogales!”
Tajā laikā Eiženijai (tagad 35) bija 19 gadi — tikai divas dienas līdz 20. dzimšanas dienai. Viņa šo notikumu atzīmēja, pavadot laiku kopā ar toreizējo draugu Džeku Brūksbenku.
Šī e-pastu apmaiņa notika arī pēc tam, kad Epstīns jau bija notiesāts un izcietis cietumsodu par seksuālu noziegumu, kurā iesaistīta nepilngadīga persona.
Citā 2010. gadā sūtītā e-pastā Fērgusone it kā esot rakstījusi Epstīnam: “Vienkārši appreci mani.” “Tu esi leģenda. Man tiešām nav vārdu, lai aprakstītu, mīļais, pateicību par tavu dāsnumu un laipnību. Esmu tavā rīcībā. Vienkārši appreci mani,” viņa rakstīja ziņā tajā pašā janvārī.
Jaunākajā Epstīna failu paketē parādījās arī Endrū e-pastu apmaiņas un fotogrāfijas, tostarp attēli, kuros bijušais karaliskās ģimenes loceklis redzams četrrāpus pāri zemē guļošai neidentificētai sievietei.
Disturbing photos in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female sprawled on floor https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq— Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026
Endrū vairākkārt noliedzis jebkādu pārkāpumu saistībā ar savām saitēm ar Epstīnu.
Endrū 2019. gadā atkāpās no publiskajiem karaļnama pienākumiem pēc plaši apspriestas BBC intervijas, kurā viņš runāja par savām attiecībām ar Epstīnu. Bijušais karaliskās ģimenes loceklis ticis saistīts arī ar Virdžīniju Džufri — Epstīna upuri, kura apgalvoja, ka viņa 17 gadu vecumā tikusi piespiesta nodarboties ar seksu ar Endrū. (Džufri 2025. gadā nomira pašnāvībā 44 gadu vecumā.)