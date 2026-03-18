Reti FOTO! Als Pačīno apmeklē sarkanā paklāja pasākumu ar saviem trim bērniem
Holivudas leģenda Als Pačīno reti iziet sabiedrībā kopā ar saviem bērniem, taču nesen viņš apmeklējis sarkanā paklāja pasākumu ar trim no savām četrām atvasēm.
85 gadus vecais Als Pačīno apmeklējis savai ģimenei īpašu un nozīmīgu vakaru Holivudā. 12. martā viņš piebiedrojies trim saviem bērniem, kopīgi apmeklējot meitas Džūlijas Pačīno jaunākās filmas “I Live Here Now” pirmizrādi.
Als Pačino ar trim saviem bērniem filmas pirmizrādē
85 gadus vecais aktieris uz saviesīgo pasākumu ieradās kopā ar 25 gadus vecajiem dvīņiem Antonu un Olīviju, kuri nākuši pasaulē viņa attiecībās ar Beverliju D’Andželo. Trijotne draudzīgi pozēja fotogrāfiem uz sarkanā paklāja. Als un viņa dēls Antons bija izvēlējušies tumšas krāsas kreklus, savukārt Olīvija devusi priekšroku sarkanam džemperim un džinsiem.
Vēlāk viņiem fotogrāfijās pievienojās arī 36 gadu vecā meita Džūlija.
Alam Pačīno ir arī 2 gadus vecs dēls Romans, kuru viņam dāvājusi bijusī draudzene Nūra Alfalla.
Kino leģenda izvairās no publisku pasākumu apmeklēšanas kopā ar ģimeni. Pēdējo reizi viņš ar vecākajiem bērniem bija redzēts 2020. gada “Oskara” balvu ceremonijas vakarā, kad bija nominēts godalgai par darbu filmā “The Irishman”. Togad viņš apbalvojumu nesaņēma, aktierim nācās piekāpties Bredam Pitam, kuru Kinoakadēmija atzina par Labāko otrā plāna aktieri. Als Pačīno lepojas ar “Oskaru” par lomu filmā “Scent of a Woman” (“Sievietes smarža”, ko saņēma 1993. gadā. Kopumā Kinoakadēmijas balvai aktieris bijis nominēts deviņas reizes.
Als Pačīno intervijās ir bieži norādījis, ka viņa bērni iedvesmo viņa mākslu.
Viņš pastāstījis, kā savulaik lūdzis Džūliju, kura tobrīd bija tikai 3 gadus veca, atdarināt aklu cilvēku, kad pats gatavojās lomai filmā “Sievietes smarža”. "Viņa to izdarīja. Bez sagatavošanās, bez jebkā," Pačīno atklāja programmā “E! News”. "Bērni ir ģēniji."
Tagad Pačino saka, ka viņa jaunākais dēls Romans sniedz viņam jaunu enerģiju.
"Es gribu būt līdzās šim bērnam. Un ceru, ka būšu," viņš norādīja intervijā raidorganizācijai BBC 2024. gadā. "Viss, ko viņš dara, ir tik patiess. Viss, ko viņš dara, mani interesē... Mums ir lielisks kontakts. Ar viņu kopā ir jautri.”