Bils un Hilarija Klintoni liecinās Epstīna lietas izmeklēšanā, lai izvairītos no ASV Pārstāvju palātas balsojuma par necieņu pret izmeklēšanu
Bils un Hilarija Klintoni liecinās skandalozā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas izmeklēšanā ASV Pārstāvju palātā, pirmdien paziņoja eksprezidenta Bila Klintona preses sekretārs.
Klintonu pāris liecinās, lai novērstu potenciālu Pārstāvju palātas balsojumu par necieņu pret izmeklēšanu.
Klintoni sākotnēji bija atteikušies stāties kongresmeņu priekšā, kuri izmeklē to, kā varas iestādes iepriekš veica izmeklēšanas pret Epstīnu, kuram bija sakari un sarakste ar pasaules biznesa un politisko eliti.
"Bijušais prezidents un bijusī valsts sekretāre būs tur. Viņi gaida iespēju radīt precedentu, kas attieksies uz katru," platformā "X" pavēstīja Klintona preses sekretārs Anhels Urena.
Pārstāvju palātas Noteikumu komiteja bija virzījusi uz priekšu rezolūcijas, kurās Klintoni tiktu apsūdzēti par nepakļaušanos pavēstēm, kas liek viņiem personīgi ierasties un paskaidrot savas attiecības ar Epstīnu, kurš 2019. gadā nomira apcietinājumā.
Epstīna lieta turpina mest garu ēnu pār Vašingtonu, jo tajā ir iesaistīti ievērojami ASV politiķi un tā uzsver asās partejiskās cīņas, kas iezīmējušas šo skandālu.
Demokrāti ir paziņojuši, ka izmeklēšana tiek izmantota par ieroci, lai uzbruktu prezidenta Donalda Trampa politiskajiem pretiniekiem.
Tramps mēnešiem ilgi mēģināja bloķēt ar Epstīnu saistīto izmeklēšanas dokumentu publiskošanu. Ne Tramps, ne Klintoni tomēr nav apsūdzēti noziedzīgos pārkāpumos saistībā ar Epstīna darbībām.
Epstīns gadiem ilgi bija apgrozījies elites aprindās, veidojot attiecības ar miljardieriem, politiķiem, augstskolu mācībspēkiem un slavenībām.
Klintoni savās vēstulēs, kurās atteicās ierasties liecināt, bija nosaukuši pavēstes par spēkā neesošām, jo tām trūkstot skaidra likumdošanas mērķa.
Republikāņi uzskata, ka pāra kādreizējās attiecības ar Epstīnu, tostarp viņa privātās lidmašīnas izmantošana no Bila Klintona puses, attaisno personīgu zvērinātu iztaujāšanu.
Pēc Klintonu piekrišanas personīgi liecināt Pārstāvju palātas Noteikumu komiteja pirmdienas vakarā atlika balsojumu par Klintonu necieņu pret izmeklēšanu.