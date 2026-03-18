Rinkēvičs: Latvija nav saņēmusi aicinājumus iesaistīties ASV un Izraēlas operācijā Tuvajos Austrumos
Latvija līdz šim nav saņēmusi aicinājumus vai lūgumus iesaistīties ASV un Izraēlas īstenotajā militārajā operācijā Tuvajos Austrumos, žurnālistiem trešdien sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš Rīgas pilī tikās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).
Viņš uzsvēra, ka gadījumā, ja Latvija šādu aicinājumu saņemtu, to atbildīgi un ātri izvērtētu, konsultējoties atbildīgajām ministrijām, valdību un Saeimu. Valsts prezidents atzīmēja, ka jebkādi lēmumi par militāra kontingenta nosūtīšanu ir Saeimas kompetencē.
Rinkēvičs klāstīja, ka ASV un Izraēlas darbības Tuvajos Austrumos ir saprotamas, ņemot vērā Irānas lomu - tās kodolprogrammu, kaimiņvalstu apdraudēšanu un atbalstu Krievijai agresijā pret Ukrainu. Viņa ieskatā publiskajā telpā dzirdamajai saasinātajai retorikai vajadzētu notikt tur, kur tas pienāktos - NATO, Eiropas Savienības (ES) un ASV sarunās.
Valsts prezidents sacīja, ka notikumi pasaulē ir savstarpēji cieši saistīti un ka gan Krievijas agresija pret Ukrainu, gan situācija Tuvajos Austrumos Eiropai un ASV būtu jārisina kompleksi. Viņš uzsvēra, ka Eiropai ir jāatrod iespējas, kā atbalstīt sabiedrotos, neskatoties uz to, ka reizēm tie ir sarežģīti lēmumi. Rinkēvičs piebilda, ka no ASV visi sagaida skaidru iesaisti arī Ukrainas jautājuma risināšanā. Valsts prezidents atzīmēja, ka gan NATO, gan ES ir jāmeklē kopīgais, nevis jāuzsver atšķirīgais.
Jau vēstīts, ka ASV un Izraēlas karš pret Irānu novedis pie faktiskas Hormuza šauruma blokādes, caur kuru tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas, un tas izraisījis strauju cenu kāpumu.
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien brīdināja, ka NATO gaidāma ļoti slikta nākotne, ja sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt Hormuza šaurumu. Savukārt pirmdien Tramps izteicās, ka sagaida no Francijas un Lielbritānijas palīdzību kuģošanas nodrošināšanai caur Hormuza šaurumu, ko patlaban cenšas bloķēt Irāna. Nākamajā dienā Tramps paziņoja, ka ASV armijai vairs nav nepieciešama militārā palīdzība karā pret Irānu.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paudis uzskatu, ka brīvas kuģu satiksmes atjaunošana Hormuza šaurumā nav NATO uzdevums. Stārmers norādīja, ka tas prasa plašas alianses iesaistīšanos, tostarp Persijas līča partneru, kā arī Eiropas valstu un ASV līdzdalību.
"Mēs sadarbojamies ar citām valstīm, lai izstrādātu ticamu plānu Hormuza šaurumam, kas ļautu mums atjaunot kuģošanu un caurbraukšanu. Ļaujiet izteikties skaidri - tā nav un nekad nav bijusi plānota kā NATO misija," žurnālistiem Dauningstrītā teica Stārmers.
Tikmēr Vācijas kanclera Frīdriha Merca preses pārstāvis pirmdien paziņoja, ka karam Tuvajos Austrumos, ko izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai, nav nekāda sakara ar NATO un tas nav NATO karš.