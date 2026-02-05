Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem
Trešdien, 4. februārī, Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par pedofila Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kriminālprocess uzsākts par iespējamu Latvijas Republikas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā. Kriminālprocess šobrīd kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 154.1 panta pirmajai daļai par cilvēktirdzniecību. Ņemot vērā, ka notiek izmeklēšana, šobrīd no plašākiem komentāriem Valsts policija atturas.
Publiskotajos Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, 1. februārī norādīja Latvijas Televīzija (LTV). Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga - vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes.
Latvijas vārds pirmoreiz minēts 2001. gadā, kad anonīms sūtītājs raksta, ka saņēmis personīgu uzaicinājumu no Latvijas premjera apmeklēt valsti un apsveicināties. 2001. gadā premjers bija Andris Bērziņš, kas šāda uzaicinājuma esamību noliedz.
Bet lielākā daļa Latvijas ierakstu Epstīna lietas materiālos datēti ar 2007. gadu. Tajos minēti vairāki latviešu modeļu un aģentūru vārdi, kas liek nojaust, ka aģentūras varētu būt viens no galvenajiem Epstīna loka saskares punktiem ar latvietēm. Daudzajos Latvijas ierakstos atrodamas latviešu meiteņu pases, aviobiļetes uz un no Rīgas, Rīgas viesnīcu rezervācijas - visvairāk bijusi iecienīta "Grand Palace Hotel", kas parādās 67 ierakstos, dažādu dāvanu sūtījumi, arī personiskas sarakstes starp Epstīnu un latviešu meitenēm.
Viens no tuvākajiem Epstīna sabiedrotajiem Žans Luks Brunels, ārvalstu modeļu aģentūru aģents, vairākus gadus bijis žūrijā modeļu aģentūras "Natalie" rīkotajā modeļu konkursā "Baltic Beauty", kurā piedalījās meitenes vecumā no 14 gadiem. Raidījums "de facto" 2011. gadā ziņoja, ka notiek izmeklēšana par to, ka Brunels Epstīnam varētu būt piegādājis nepilngadīgas meitenes. Tolaik "Natalie" aģentūras vadītājs Ēriks Meisāns, kurš minēts arī sarakstē, raidījumam noliedza, ka būtu to zinājis.
ASV Tieslietu ministrija pagājušajā piektdienā publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā gāja bojā.