Epstīna lietas materiālos minēts kāds Igaunijas premjerministrs
ASV Tieslietu ministrijas piektdien publiskotajos notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiālos ir arī 2014. gadā sūtīta e-pasta vēstule, kurā pieminēts kāds Igaunijas premjerministrs, taču Tāvi Reivass, kurš tolaik vadīja Igaunijas valdību, apgalvo, ka nezina, vai runa ir par viņu.
2014. gada decembra vidū Epstīnam nosūtītās vēstules sūtītāja identitāte ir rediģēta. Vēstulē teikts: "Igaunijas premjerministrs. Viņš lūdza man nosūtīt viņam šo foto :)". Publiski pieejamajā versijā nav redzams neviens attēls, kā arī nav redzams temats. Epstīna atbildē nākamajā dienā ir viena vienīgs vārds: "Jautri."
Tajā laikā Igaunijas premjerministrs bija Reivass no Reformu partijas, kurš šajā amatā bija no 2014. gada marta līdz 2015. gada aprīlim. Uz Igaunijas portāla "Delfi" jautājumu, vai atsauce varētu attiekties uz viņu, Reivass atbildēja, ka nezinot. Viņš sacīja, ka viņam nekad neesot bijis tiešu vai netiešu kontaktu ar Epstīnu un viņš neko nezinot par e-pastā minēto fotogrāfiju.
Reivass kopā ar uzņēmēju delegāciju bija oficiālā vizītē ASV no 2014. gada 6. līdz 14. decembrim - šie datumi sakrīt ar sarakstes laiku. Saskaņā ar premjerministra biroja sniegto informāciju vizītes laikā galvenā uzmanība tika pievērsta ekonomiskajai sadarbībai, Igaunijas un ASV divpusējām attiecībām un drošības jautājumiem.
Jau ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Šajos materiālos figurē vairākas prominences, arī ASV prezidents Donalds Tramps, uzņēmuma "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss, britu miljardieris Ričards Brensons un bijušais britu princis Endrū.