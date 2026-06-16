"Kaut kādas šausmas. Paskatieties, kas notiek Maskavā!" Degvielas trūkums sasniedzis Krievijas galvaspilsētu un Sanktpēterburgu
Degvielas uzpildes staciju ierobežojumi, reaktīvo degvielu ierobežojumi un lauksaimnieku dīzeļdegvielas trūkums tagad aptver vairāk nekā 25 Krievijas reģionus.
Ukrainas dronu karš pret Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir sasniedzis degvielas uzpildes stacijas Maskavā un Sanktpēterburgā. Benzīna pārdošanas ierobežojumi abās pilsētās tika ieviesti jūnija vidū, un tas ir daļa no deficīta, kas, kā ziņo neatkarīgais laikraksts "The Moscow Times", tagad skar vairāk nekā 25 Krievijas reģionus.
Soctīklos tiek publicēti aculiecinieku video no rindām Maskavā.
"Kaut kādas šausmas. Paskatieties, kas notiek Maskavā. Kilometru gara rinda degvielas uzpildes stacijā, mēs jau te stāvam 40 minūtes," saka šašutušais Maskavas iedzīvotājs.
"Šausmas, es domāju, ka līdz mums šī nelaime nenonāks," piebilda šoferis
Lai uzpildītu kaut nedaudz degvielas, autovadītāji gaida rindā līdz pat trim stundām.
Maijā Ukrainas droni vismaz 16 reizes trāpīja Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tostarp astoņām no desmit lielākajām valsts naftas pārstrādes rūpnīcām.
Triecieni jau mēnešiem ilgi ir ietekmējuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu darbību. Jaunākais fakts ir tāds, ka deficīts ir izplatījies uz divām lielākajām pilsētām un ietekmējis dzīves dārdzību.
Kijiva ir uzbrukusi naftas pārstrādes rūpnīcām, lai samazinātu kara finansēšanas ieņēmumus un liegtu Maskavai negaidītus ienākumus no šī gada cenu kāpuma Irānas kara dēļ, liecina "Bloomberg" ziņojums. Ukrainas droni maijā vismaz 16 reizes trāpīja Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tostarp astoņām no desmit lielākajām valstī, kopumā veicot vismaz 30 triecienus Krievijas naftas aktīviem — visvairāk nekā jebkurā mēnesī kopš pilna mēroga iebrukuma.
Zīmīgi, ka Ukrainas droni 16. jūnija rītā pārvarēja Maskavas apgabala pretgaisa aizsardzības līnijas un uzbruka stratēģiskai naftas pārstrādes rūpnīcai, kas apgādā aptuveni 40% no Maskavas reģiona (Maskavas un Maskavas apgabala) naftas produktu vajadzībām. Pārstrādes rūpnīca pārstrādā līdz 11 miljoniem tonnu naftas gadā un tai ir būtiska loma reģiona energoapgādē. Kapotņas rūpnīca ir viena no desmit lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā.
Kā izskatās deficīts
Deficīts sākās okupētajā Krimā un izplatījās iekšzemē, ziņoja laikraksts “The Moscow Times”. “Tatneft” tagad vismaz sešos reģionos pārdod ne vairāk kā 20 litrus benzīna uz vienu klientu. Tajā pašā laikā piegādes pārtraukumi ir skāruši stacijas Kuzbasā, Tatarstānā, kā arī Uļjanovskas un Ņižņijnovgorodas apgabalos.
Sešas pilsētas, tostarp Ņižņijnovgoroda un Krasnodara, jūnija vidū ierobežoja pasažieru lidmašīnu uzpildīšanu.
Lauksaimnieki ziņo par dīzeļdegvielas piegādes pārtraukumiem Krievijas dienvidos, Centrālajā Melnzemes zonā un Volgas reģionā sējas sezonas sākumā.
Aviācija ir jaunākais upuris. Sešas pilsētas, tostarp Ņižņijnovgoroda un Krasnodara, jūnija vidū ierobežoja pasažieru lidmašīnu uzpildīšanu pēc tam, kad maija beigās Sanktpēterburgas, Jekaterinburgas un Ufas lidostās trūka reaktīvo degvielu. Maskava ir aizliegusi reaktīvo degvielu eksportēt līdz novembra beigām, lai aizsargātu iekšzemes piegādes.