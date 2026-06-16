Pieņemti jauni ES un ASV tirdzniecības nosacījumi. Lūk, ko tie paredz!
Eiropas Parlaments otrdien devis zaļo gaismu jauniem ES un ASV tirdzniecības noteikumiem, apstiprinot divus tiesību aktus, kas nosaka tarifu režīmu turpmākajiem gadiem.
Par galveno regulas priekšlikumu deputāti balsoja ar 440 balsīm “par”, 151 “pret” un 50 atturoties. Tas paredz atcelt tarifus visām ASV rūpniecības precēm, kā arī piešķirt preferenciālu tirgus piekļuvi vairākiem ASV jūras produktiem un lauksaimniecības precēm.
Savukārt otra regula, kas pieņemta ar 444 balsīm “par”, 152 “pret” un 54 atturoties, pagarina beztarifu režīmu ASV omāru importam Eiropas Savienībā, un tas turpmāk attieksies arī uz apstrādātiem omāriem.
Abus tiesību aktus iepriekš saskaņojuši Parlamenta un Padomes sarunu vedēji, papildinot Eiropas Komisijas sākotnējos priekšlikumus ar stingrākiem nosacījumiem.
Regulas būs spēkā līdz 2029. gada 31. decembrim, taču līdz 2029. gada 30. jūnijam Eiropas Komisijai būs jāizvērtē to ietekme uz ES rūpniecību, lauksaimniecību, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī globālās tirdzniecības tendencēm. Nepieciešamības gadījumā Komisija varēs rosināt termiņa pagarinājumu.
Papildu drošības mehānismi paredz iespēju apturēt preferenciālo režīmu, ja ASV saglabās vai paaugstinās tarifus noteiktām ES tērauda un alumīnija produktu kategorijām virs 15%. Tāpat ieviests aizsardzības instruments gadījumos, ja importa pieaugums no ASV radītu būtisku kaitējumu ES rūpniecībai vai lauksaimniecībai.
Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernts Lange (S&D, Vācija) uzsvēris, ka Parlaments sarunās saglabājis stingru pozīciju, panākot Eiropai izdevīgākus nosacījumus un spēcīgākus aizsardzības mehānismus, tostarp stingrākas pārskatīšanas un apturēšanas klauzulas.
Pēc galīgā apstiprinājuma Eiropas Parlamentā abiem tiesību aktiem vēl jāsaņem Eiropas Savienības Padomes apstiprinājums, pēc kā tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.