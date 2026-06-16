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Šodien 11:12
VIDEO: policisti Lietuvā ierodas uz izsaukumu privātmājā un piedzīvo nāvējoši bīstamu situāciju
Lietuvā kāda sieviete 11. jūnija rītā ziņoja par vardarbību ģimenē. Kad policisti ieradās notikuma vietā, viņus sagaidīja agresīvs vīrietis, kas rokā turēja cirvi.
Pēc īpašu pasākumu veikšanas cirvis tika atņemts, taču vīrietis turpināja aktīvi pretoties un nepildīja juridiskās amatpersonas prasības. Vīrietis ievainoja policistus aresta laikā.
Pēc medicīniskās aprūpes sniegšanas policisti ārstējas ambulatori. Katrs zvans var būt neparedzams, tāpēc policistu darbs prasa ne tikai profesionalitāti, bet arī gatavību rīkoties bīstamās situācijās, ziņo Lietuvas amatpersonas.