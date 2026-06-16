Šovā "Ģimene burkā" Kohu dāmas strīdas par finansēm - vai pusaudžiem jāmaksā par mājas soļa veikšanu?
Šova "Ģimene burkā" dalībnieku Kohu ģimenē uzvirmojusi asa diskusija par tēmu, vai mūsdienās pusaudžiem būtu finansiāli jāatlīdzina par mājas soli. Jaunietes šajā situācijā saskata iespēju nopelnīt, turpretim vecākās paaudzes sievietēm - mammai un vecmāmiņai - ir nesatricināma, dzīves pieredzē balstīta nostāja.
Kamēr ģimenes galva Viesturs atrodas darba darīšanās ārpus mājas, Olga kopā ar viņa omīti, meitu Esteri un viņas draudzeni Melāniju bauda saulaino laiku. Abas vecākās dāmas tikko pabeigušas tomātu stādīšanu siltumnīcā un sarunas laikā mēģina pierunāt jaunietes vasarā uzņemties nezāļu izravēšanu. Olga vēlas noskaidrot, kādus darbus jaunieši vispār būtu ar mieru uzņemties, lai piepildītu savas materiālās vēlmes. Sarunā iesaistās Esteres draudzene Melānija, kura pastāsta par savu pieredzi, kad reizēm saņem finansiālu pamudinājumu par mājokļa uzkopšanu: "Nu, es varu nopelnīt, ja es sakārtoju pilnīgi visu māju kārtīgi. Ja mammai patīk, tad es dabūju 10 eiro."
Tas izraisa Esteres neapmierinātību, jo viņai par šādām lietām neviens nemaksājot. Olga gan meitas teiktajam uzreiz iebilst, norādot, ka Estere nemaz mājokli pilnībā netīra. Meitene tam nepiekrīt, apgalvojot, ka reiz esot to paveikusi, taču algas vietā tikusi vien pie pateicības vārdiem. Vēlāk, runājot ar aizkadra balsi, Olga strikti nosaka, ka saviem bērniem par kārtības uzturēšanu telpās naudu nedos: "Katrs dara, kā viņš vēlas. Es nemaksāšu savam bērnam par to, ka viņam ir jāsavāc sava istaba, jo viņai tajā telpā ir jādzīvo. Es meitenēm arī vienmēr saku, ka arī koplietošanas telpās viņas dzīvo tāpat, kā dzīvojam mēs. Piedod, es neesmu kalpone, tad tikpat labi man aiz visiem būtu jāvāc, proti, viņām arī ir jāiesaistās."
Kamēr jaunā paaudze aizstāv domu par samaksu, vecmāmiņa ieņem tikpat stingru pozīciju: "Es gan nedomāju, ka tas būtu tik normāli! Es domāju, ka tā māja vienmēr jāsakārto pašiem bez jebkādas maksas." Mamma pilnībā atbalsta šo uzskatu. Melānija gan piebilst, ka arī viņas ģimenē šāda prakse nav ikdiena: "Ja ir māja nesakārtota un mammai arī slinkums tīrīt ir, kad viņai negribas, tad viņa dažreiz tāda: "Zini, es tev iedošu naudiņu, lai tu sakārtotu visu māju."" Olga bilst, ka šādā specifiskā situācijā, kad bērns izdara kaut ko ārpus saviem tiešajiem pienākumiem, viņa arī būtu gatava šķirties no kāda eiro. Diskusijas karstumā viņa precizē: "Ja Estere izdarītu darbu, kas ir jāizdara man, pieņemsim, man ir plānots izsūkt, izmazgāt grīdas un sakārtot. Ja viņa to izdara, kad man tas nav jādara, es esmu gatava bišķi samaksāt, nu, kādu kabatas naudiņu. Esterei vienmēr saku, ka esmu gatava viņai arī samaksāt naudiņu, ja viņa ar Adrianu pamācās mācības."
Meita tūlīt pat attrauc, ka nekādu atlīdzību nekad nav redzējusi. Mamma savukārt argumentē, ka Estere nemaz nav palīdzējusi jaunākajai māsai skolas lietās, kam meitene atkal spītīgi nepiekrīt. Intervijā aizkadrā Olga atklāti atzīst, ka bērnu finansēšana nav viņas prioritāte: "Es īstenībā pat nevaru teikt, ka baigi dodam naudu bērniem. Bērniem ir apmaksātas pusdienas skolā. Ja ir ļoti ilgas stundas vai treniņi, tad es iedodu kaut kādu naudiņu, lai var nopirkt kaut ko graužamu, bet, ja godīgi, tā, pa lielam, viņām nauda netiek dota!"