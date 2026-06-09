Krievija atzīst degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem
Krievijas Enerģētikas ministrija pirmdien atzina degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai.
Uzņēmumi degvielas un enerģētikas sektorā pēdējā laikā saskārušies ar naidīgu gaisa uzbrukumu pieaugumu, "kas novedis pie pagaidu grūtībām ar degvielas piegādēm vairākos dienvidu apgabalos", teikts ministrijas paziņojumā lietotnē "Telegram".
Ministrija paziņoja, ka ir izveidojusi operatīvo grupu darbam ar enerģētikas uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī.
Krievijas vicepremjers Aleksandrs Novaks jau nedēļas nogalē Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā atzina, ka Krievija iegūst mazāk naftas, nekā bija plānots. Viņš vainoja ieguves apjoma samazinājumā neplānotus remontus, bet nesniedza sīkāku informāciju.
Krievu okupantu varas iestādes anektētajā Krimas pussalā un anektētajā Luhanskas apgabalā jau iepriekš bija ierobežojušas benzīna tirdzniecību.
Krievijas valdība arī pirmoreiz aizliegusi petrolejas eksportu, un šis aizliegums sākotnēji noteikts līdz novembra beigām.
Ukraina jau vairākus mēnešus veic dronu triecienus Krievijas naftas rūpniecības objektiem, mēģinot sagraut degvielas piegādes Krievijas armijai un samazināt ienākumus no energoresursiem, kurus Maskava izmanto sava kara finansēšanai Ukrainā.