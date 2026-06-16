Lukašenko negaidīti atvainojas Zelenskim un paziņo: Baltkrievijas iesaistīšana karā būtu nepieņemama
Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko nācis klajā ar neierasti piesardzīgiem izteikumiem par karu Ukrainā — viņš apgalvo, ka Baltkrievijas iesaistīšana karā būtu “absolūti nepieņemama”, un vienlaikus atvainojas Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim par iepriekš sacīto.
Intervijā “Al Arabiya” Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka Baltkrievijas ievilkšana Krievijas un Ukrainas karā būtu nepieņemama. Viņš arī atvainojies Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.
Intervijas laikā “Al Arabiya” žurnālists lūdza Lukašenko komentēt Ukrainas amatpersonu un militārpersonu izteikumus par iespējamiem Krievijas uzbrukuma draudiem no Baltkrievijas teritorijas.
Lukašenko sacīja, ka gan viņš, gan Krievijas diktators Vladimirs Putins Baltkrievijas iesaistīšanu karā uzskatot par “absolūti nepieņemamu”. Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas ievilkšana karā nodarītu vairāk ļauna nekā laba.
“Baltkrievija militāri ir ļoti ievainojama,” sacīja Lukašenko. “Jo viss Baltkrievijā Ukrainas militārpersonām ir kā uz delnas. Mēs ļoti labi saprotam, ka mūsu galvenie kritiskās infrastruktūras objekti — ražošana un loģistika — nonāktu triecienu zonā.” Viņš apgalvoja, ka Ukrainai no Baltkrievijas “absolūti nav no kā baidīties”.
Lukašenko arī atzina, ka iepriekšējos izteikumos par Zelenski, iespējams, bijis pārāk ass. Viņš skaidroja, ka šādi izteicies, reaģējot uz Ukrainas puses paziņojumiem un draudiem.
“Ja Vladimirs Aleksandrovičs [Volodimirs Zelenskis] apvainojās, es viņam par šiem vārdiem atvainojos,” sacīja Lukašenko. “Varbūt to nevajadzēja teikt, ņemot vērā, ka viņš tomēr karo. Varbūt man nevajadzēja par to runāt tik asi. Bet, no otras puses, viņam ir jāsaprot — mēs bieži sakām: kā sauc, tā atskan.”
Vienlaikus Lukašenko norādīja, ka Zelenskim jābūt uzmanīgākam un piesardzīgākam, kā arī “jānomierinās” un jāpārtrauc “provocēt baltkrievus”.
Zelenskis aprīlī paziņoja, ka Baltkrievijā pieaug militārā aktivitāte, brīdinot, ka Krievija varētu mēģināt ievilkt šo valsti karā. Lukašenko iepriekš sacījis, ka nevēlas karu, taču esot gatavs tajā iesaistīties, ja Ukraina uzbruktu Baltkrievijai.
Dokumenti liecina, ka Baltkrievijas Rūpniecības ministrija pieprasījusi jaunus pasūtījumus. "Belpol" rīcībā nonācis arī lūgums piešķirt aizdevumu, kuru parakstījis rūpniecības viceministrs Aļaksejs Kazlovs.
"Belpol" ziņojums arī liecina, ka 2024. gadā Krievijai tika piegādāta Rūpniecības ministrijas uzņēmumu produkcija 257,9 miljonu dolāru vērtībā.