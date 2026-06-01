Marodierisms degvielas deficīta apstākļos: krievu iebrucēji okupētajās teritorijās izlaupa DUS krājumus
Okupētajās Hersonas un Zaporižjas apgabalu teritorijās okupanti, draudot ar ieročiem, piespiež degvielas uzpildes staciju (DUS) darbiniekus bez maksas nodot tiem degvielu.
Krievijas militārpersonas okupētajās Ukrainas teritorijās sākušas masveidā konfiscēt degvielu civilajās degvielas uzpildes stacijās. Karavīri ierodas DUS un, draudot ar ieročiem, piespiež darbiniekus bez atlīdzības nodot benzīnu un dīzeļdegvielu, ziņo Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs.
Saskaņā ar centra sniegto informāciju Hersonas un Zaporižjas okupētajās teritorijās okupanti arvien biežāk piespiedu kārtā atņem degvielu vietējiem iedzīvotājiem. Krievijas militārpersonas ierodas DUS ar degvielas vedējiem un draudu ceļā liek staciju darbiniekiem pārsūknēt tiem benzīnu un dīzeļdegvielu, neuzrādot nekādus dokumentus vai oficiālus rīkojumus.
Īpaši ciniski ir tas, ka daļa no atņemtās degvielas pat nenonāk frontē, jo atsevišķi karavīri to pārdod tālāk par paaugstinātām cenām, pārvēršot marodierismu par personīga ienākuma avotu.
Turklāt okupācijas administrācija mākslīgi ierobežo degvielas tirdzniecību iedzīvotājiem, skaidrojot deficītu ar "īslaicīgām grūtībām". Okupēto teritoriju iedzīvotāji saskaras ar dubultu spiedienu — oficiālie ierobežojumi un spekulatīvās cenas padara benzīna un dīzeļdegvielas iegādi gandrīz neiespējamu.
Autovadītāji anektētajā Krimā turpmāk varēs iegādāties tikai 20 litrus benzīna dienā
Krievijas okupācijas varām Krimā radušās nopietnas problēmas ar degvielas nodrošinājumu, kas nepieciešams karam pret Ukrainu, tādēļ tās sākušas ierobežot degvielas pārdošanu civiliedzīvotājiem.
No 30. maija Krimas degvielas uzpildes stacijās ieviesti benzīna tirdzniecības ierobežojumi. Par to paziņojis tā dēvētais pussalas vadītājs Sergejs Aksjonovs, ziņo Krievijas mediji.
Turpmāk katrs autovadītājs Krimā diennakts laikā varēs iegādāties ne vairāk kā 20 litrus A95 markas benzīna. Dīzeļdegvielai pagaidām ierobežojumi nav noteikti, taču tās iegādei jau tiek izmantoti taloni.
Aksjonovs aicinājis iedzīvotājus neveidot degvielas uzkrājumus un uzpildīt automašīnas "ierastajā režīmā".
Jau 22. maijā benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecības ierobežojumi tika ieviesti arī okupētajā Sevastopolē. Arī tur autovadītāji var iegādāties tikai 20 litrus benzīna dienā, savukārt dīzeļdegviela tiek izsniegta pēc taloniem.
Tomēr degviela nav pieejama visās Krimas degvielas uzpildes stacijās. Benzīna un dīzeļdegvielas deficītam anektētajā pussalā ir vairāki iemesli.
Pirmkārt, Ukrainas Aizsardzības spēki regulāri veic triecienus Krievijas okupācijas spēku naftas infrastruktūrai, cenšoties liegt Krievijas armijai degvielu un citus naftas produktus.
Otrkārt, okupācijas vara prioritāri novirza degvielu armijas vajadzībām, atstājot civiliedzīvotājus otrajā plānā.
Treškārt, Krievijai radušās grūtības ar degvielas piegādēm uz Krimu, jo Ukrainas dronu uzbrukumi būtiski traucējuši sauszemes loģistikas maršrutus uz pussalu.