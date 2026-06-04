Krimā benzīnu vairs nevarēs nopirkt pat par naudu
Krievijas okupētajā Krimā tuvāko dienu laikā benzīnu nevarēs iegādāties par naudu, bet tikai par iepriekš iegādātajiem taloniem, turklāt talonu tirdzniecība pārtraukta, pavēstīja okupantu vietvaldis Sergejs Aksjonovs.
"No šodienas uz dažām dienām tiks pilnībā ierobežota benzīna pārdošana par naudu. Talonu brīvā tirdzniecībā nav un tuvākajā laikā nebūs. Par iepriekš iegādātajiem taloniem degviela tiks pārdota 20 litru apmērā vienam pircējam," sociālajos tīklos klāstīja Aksjonovs.
Visās degvielas uzpildes stacijās dežurēs varas pārstāvji, kas reģistrēs auto, kuru vadītāji iepērkas par taloniem, norādīja okupantu administrācijas vadītājs.
Benzīna tirdzniecība ierobežota arī citos Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos.
Ierobežojumi, tiesa, mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā, noteikti arī Maskavā, Maskavas apgabalā un citos Krievijas reģionos.
Ziņu aģentūra "Reuters" 20. maijā, atsaucoties uz oficiāliem datiem un saviem avotiem, ziņoja, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem.
Degvielas krīze Krimā jūtama īpaši skaudri arī tāpēc, ka Ukraina pastiprinājusi uzbrukumus autoceļam, kas Krievijas Rostovas apgabalu savieno ar okupēto Ukrainas pussalu.