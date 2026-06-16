Ukraina sacaurumojusi vēl vienu krievu okupantiem svarīgu tiltu Novoazovskā
Bojājumi tiltam Novoazovskā varētu palēnināt degvielas un kravu plūsmu pa Rostovas apgabala–Mariupoles maršrutu.
"Telegram" kanāls "Dosje Špiona" publicējis fotogrāfijas ar sekām pēc trieciena tiltam Novoazovskā, Doneckas apgabalā.
Tilts šķērso Hruzskij Jelančikas upi, kas pārvadā svarīgas loģistikas preces no Krievijas uz okupētajiem Ukrainas dienvidiem. Attēlos redzami vismaz trīs caurumi brauktuvē: tilts vēl nav pilnībā iznīcināts, taču tā caurlaidspēja varētu ievērojami samazināties. Šis posms ir izšķiroši svarīgs maršrutam Rostovas apgabals-Novoazovska-Mariupole. Pa to var pārvadāt degvielu, aprīkojumu un krājumus Krievijas karaspēkam okupētajās teritorijās.
Uzbrukums ir daļa no plašākas Ukrainas uzbrukumu sērijas tiltiem, kravas automašīnām un ceļiem, kas savieno Krievijas aizmuguri ar fronti. Fotoattēlā redzami trīs lieli caurumi, kas ievērojami palielina sabrukšanas risku smagajiem transportlīdzekļiem (degvielas kravas automašīnām, militārajām kravas automašīnām un smagajam aprīkojumam). Turpmāki Ukrainas triecieni varētu padarīt braukšanu pār tiltu neiespējamu jebkuram transportlīdzeklim. Karte parāda, ka tiešais maršruts gar piekrasti kļūst neaizsargāts.
Ir iespējams apbraucamais ceļš tālāk uz ziemeļiem: caur Guselščikovas apgabalu vai tālāk pa garākiem maršrutiem Volnovahas un Doneckas virzienā. Tomēr tas vairs nav ātrgaitas tranzīta maršruts: konvojiem būs jābrauc pa šaurākiem ceļiem, caur papildu mezgliem un potenciāliem sastrēgumiem.
Ņemot vērā degvielas krīzi Krimā un okupētajā Donbasa daļā, pat daļēji šāda tilta bojājumi rada ķēdes efektu. Degvielas kravas automašīnām un militārajām piegādēm ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu galamērķi, palielinot riskus autovadītājiem, un piegādes līnijas kļūst mazāk uzticamas. Militārie avoti norāda, ka, ja uzbrukumi turpināsies, Krievijas loģistika dienvidu virzienā arvien vairāk kļūs par apbraucamo ceļu, kavējumu un neaizsargātu šķērsošanas punktu tīklu.